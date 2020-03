Il y a presque un an, Maddy se séparait de Vincent Queijo après avoir découvert son infidélité. Désormais en couple avec l’influenceur GMK, la belle blonde n’est plus apparue sur nos écrans et a évoqué son souhait d’arrêter la télé-réalité. Eh bien sachez qu’elle a un tout nouveau projet. STAR24 vous dit tout !

Au début du confinement, Maddy Burciaga redonnait de ses nouvelles. Celle qui s’est remise avec GMK sensibilisait sa communauté face au confinement. « Selfie Confinement Maison J-2 💚. Courage a Tous, Protegez vous, lavez vous les mains !! Restez a la Maison un maximum et on sortira plus vite de cette crise… Courage a tous ceux qui bossent, et surtout aux Medecins et tout le personnel medical… 🙏🏼❤️ Vous faites quoi de vos journées du coup ? 🤷🏼‍♀️ », a-t-elle écrit sur Instagram.

Et si vous vous demandiez si l’ex petite amie de Vincent Queijo allait bientôt revenir sur nos écrans… c’est oui mais sur Youtube. En effet, Maddy Burciaga a fait une grande annonce sur Snapchat: « Aujourd’hui, je vais essayer de vous tourner ma première vidéo Youtube. Vous êtes nombreux à me demander quand est-ce que cela sort du coup, ce sera un peu une vidéo en mode confinement. Ce n’est pas ce qui était prévu à la base mais je me dis tant qu’à faire, autant faire du contenu maintenant pour justement avoir quelques petites choses à vous montrer et à partager avec vous (…) Vous êtes beaucoup à me demander mon parcours, ma vie en détail. Parce que vous me voyez beaucoup à travers les réseaux sociaux sans me connaître forcément. Donc je pense que cette première vidéo sera une intro pour me présenter ».

Quelle bonne idée ! Alors qu’en pensez-vous ? Etes-vous heureux d’apprendre que Maddy Burciaga se lance dans le Youtube Game ? Par ailleurs, vous pouvez toujours vous procurer l’un de ses lipsticks ou gloss !

