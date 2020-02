Clap de fin entre Maddy Burciaga et GMK. Six ans après le début de leur amitié, ils avaient décidé de tenter une relation amoureuse quelques mois après la rupture entre la belle blonde et Vincent Queijo. Malheureusement cela n’aura pas duré. STAR24 vous explique tout.

En décembre dernier, Maddy Burciaga prenait la parole face aux rumeurs la disant en couple avec le Youtubeur GMK. Face à l’agitation provoquée par ces spéculations, elle confirmait leur relation par un long message posté sur Instagram où elle a révélé : « You & Me … ❤️. 5 ans qu’on se connait pour au final se rendre compte que c’etait une evidence… Mon Homme, Mon Confident 💪🏽❤️ J’ai enfin trouvé un Homme, un Vrai, avec qui je peux partager 100% de mon quotidien, qui prend soin de moi, me protege, me tire vers le haut chaque jour, me fait rire a en pleurer, bon j’avoue des fois il est relou mais comme moi… comme on dit qui se ressemble s’assemble 😅🙈 »

Seulement voilà, en voyant que les deux tourtereaux s’affichaient moins ensemble, les internautes se sont demandés où en étaient Maddy Burciaga et GMK. Ce à quoi, la principale concernée vient de répondre sur Snapchat. « Juste un petit Snap pour clarifier la situation. Parce que je reçois beaucoup beaucoup de messages concernant mon couple GMK. Comme vous pouvez le voir, on se voit toujours mais effectivement on ne partage plus de moments ‘intimes’, de couple (…) Tout simplement parce qu’on a décidé de retrouver notre relation d’avant. Nous ne sommes plus ensemble mais ce n’est pas pour autant qu’on ne se parle plus. (…) En fait ça faisait plus de six ans qu’on se connaissait. On a voulu essayer quelque chose, on y a beaucoup cru. (…) Ça n’empêche en rien que aujourd’hui on s’entend très bien, on se parle tout le temps ».

Tout est bien qui finit bien pour l’ancienne petite amie de Vincent Queijo !

