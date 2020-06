Entre Maddy Burciaga et GMK, c’est un peu les montagnes russes. Quelques jours après avoir annoncé sa rupture avec le Youtubeur, la belle blonde semble être revenue sur ses paroles. En effet, ils se sont retrouvés. STAR24 vous explique tout.

Il y a quelques jours, Maddy Burciaga officialisait sa rupture avec GMK après plusieurs semaines d’interrogation. « Juste un petit message pour ceux qui m’envoient des messages justement concernant mon couple avec GMK. On est plus ensemble depuis à peu près un mois. Donc voilà, vous avez dû le remarquer. On a plus de photos ni rien ni quoi que ce soit. On est plus en contact. On a coupé contact. On va chacun faire nos petites vies (…) Chacun fait sa vie, chacun avance (…) Mon départ à l’étranger va pas tarder à arriver (…) C’est bien terminé » a ainsi confirmé celle qui avait raconté son histoire d’amour atypique avec le passionné d’automobile.

Mais il semblerait que leurs sentiments soient plus fort que tout. Alors que GMK affirmait avoir coupé les ponts avec Maddy Burciaga, les deux concernés ont été aperçus ensemble. Il faut dire que l’ex de Vincent Queijo ne s’est pas cachée d’être en sa compagnie. Bien au contraire ! En effet, Aqababe a dévoilé une photo de la jeune femme qui s’est prise en photo sur une plage privée et à côté, on voit sans aucun doute GMK. De quoi confirmer qu’ils ont repris contact voire plus. Pour le moment, les deux principaux concernés ne se sont pas exprimés à ce sujet sur les réseaux sociaux mais les connaissant et au vu de la réactivité des internautes, cela ne saurait tarder !

Il y a quelques semaines, Maddy Burciaga ne cachait pas son désir de fonder une famille. De plus, elle avait de nouveau confirmé dans une FAQ qu’elle ne souhaitait pas refaire de la télé-réalité.

