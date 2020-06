Il y a quelques jours, des haters n’ont pas hésité à s’en prendre à Maddy Burciaga sous sa dernière photo. Certains l’ont même accusé d’avoir profité de GMK. Toutefois, les deux individus n’avaient pas encore pris la parole concernant leurs rapports actuels. Et c’est désormais officiel : ils ont rompu. Explications.

Lors du confinement, Maddy Burciaga évoquait sa rencontre atypique avec GMK. Mais également sur sa relation avec lui sur sa chaîne Youtube. « Notre histoire n’est pas commune (…) On s’est connus il y a six ans. On s’est découverts sur Instagram. On était pas connus comme on est connus aujourd’hui (…) Quelqu’un m’a dit que Maddy likait mes photos et qu’elle aimait les voitures (…) ça avait attiré mon attention (…) On s’est rencontrés par hasard (…) J’étais au feu rouge. J’entends une mini qui faisait un bruit d’enfer – C’était mon conseiller automobile (…) On se faisait klaxonner, on se racontait nos vies (…) On a été boire un verre, le courant est passé tout de suite. On est restés en contact, il est retourné à Monaco. On a gardé contact virtuellement » s’était souvenue celle qui est redevenue célibataire.

Face aux nombreux messages reçus à ce sujet, Maddy Burciaga a tenu à prendre la parole pour mettre fin au suspens et a déclaré: « Juste un petit message pour ceux qui m’envoient des messages justement concernant mon couple avec GMK. On est plus ensemble depuis à peu près un mois. Donc voilà, vous avez dû le remarquer. On a plus de photos ni rien ni quoi que ce soit. On est plus en contact. On a coupé contact. On va chacun faire nos petites vies (…) Chacun fait sa vie, chacun avance (…) Mon départ à l’étranger va pas tarder à arriver (…) C’est bien terminé ».

Pensez-vous qu’elle pourrait remettre le couvert avec lui ? De son côté, GMK a également dit que sa vie ne le regardait plus.

