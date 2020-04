De l’amitié à l’amour, il n’y a qu’un pas et ce n’est pas Maddy Burciaga et GMK qui diront le contraire. En couple depuis plusieurs mois, les deux tourtereaux se sont confiés sur leur rencontre et comment ils sont devenus amoureux dans leur dernière vidéo Youtube. STAR24 vous donne tous les détails.

« Notre histoire n’est pas commune (…) On s’est connus il y a six ans. On s’est découverts sur Instagram. On était pas connus comme on est connus aujourd’hui (…) Quelqu’un m’a dit que Maddy likait mes photos et qu’elle aimait les voitures (…) ça avait attiré mon attention » ont commencé par raconter les deux amoureux qui envisagent à avoir des enfants plus tard. Tout en précisant qu’ils parlaient avant tout de voitures.

Puis, ils ont révélé comment ils se sont connus : « On s’est rencontrés par hasard (…) J’étais au feu rouge. J’entends une mini qui faisait un bruit d’enfer – C’était mon conseiller automobile (…) On se faisait klaxonner, on se racontait nos vies (…) On a été boire un verre, le courant est passé tout de suite. On est restés en contact, il est retourné à Monaco. On a gardé contact virtuellement ». Les années ont passé et même s’ils avaient quelqu’un dans leur vie, ils restaient proches. Mais tout a commencé à partir de l’été dernier.

Maddy Burciaga qui ne veut plus faire de télé-réalité a ensuite ajouté: « On commençait à se revoir sur plusieurs jours du midi jusqu’au soir (…) On avait pas de responsabilité (…) ça devenait un besoin ou une habitude (…) Quand on pouvait pas se voir, ça faisait bizarre (…) On a commencé à se sortir de la Friendzone ». Il leur a ensuite fallu quelques semaines pour réaliser qu’il s’agissait d’amour. Maintenant, ils admettent qu’il faut parfois faire face aux critiques mais en tout cas, Maddy Burciaga et GMK sont fous amoureux. Pourvu que cela dure !

