Le confinement aurait-il eu raison du couple formé par GMK et Maddy Burciaga ? En tout cas, cela fait plusieurs jours que la belle blonde qui veut avoir des enfants a supprimé ses photos avec le Youtubeur passionné de voitures. Mais que s’est-il passé ? En attendant, la jeune femme a recadré un hater et c’est plutôt violent, regardez !

Il y a quelques semaines, Maddy Burciaga profitait du confinement pour se lancer dans le Youtubegame. Lors d’une FAQ, la jeune femme est revenue sur sa relation avec GMK et a fait des déclarations adorables puisqu’elle a lâché: « On est matin, midi et soir ensemble. On s’est mis officiellement ensemble en novembre. CA fait très longtemps qu’on se connaît. A la base c’était que de l’amitié des deux côtés (…) Je me sens en sécurité, c’est un homme (…) Il est tout doux, c’est l’homme idéal (…) A travers sa carapace, c’est une autre personne (…) Je le connais comme vous ne le connaissez pas (…) C’est un vrai homme et il sait se comporter avec une femme ». De plus, elle a été formelle : pas de télé-réalité en couple. Elle s’est expliqué : « Ce n’est pas du tout son truc (…) Ca tombe très bien, ce n’est pas du tout prévu ! A la rigueur, on préfère faire des vidéos à faire (…) Pour moi, c’est terminé ! ».

Depuis, leur histoire semble désormais faire partie du passé. Si Maddy Burciaga n’a rien confirmé, il n’y plus de photos en compagnie de GMK. Sous sa dernière publication, un internaute s’est permis de lâcher : « Merci GMK pour les sacs de luxe, restaurants et voyages hein ! ». Mais c’était sans compter sur la réponse salée de la belle blonde: « T’inquiètes pas, je n’ai pas besoin qu’on me donne de l’argent je travaille au cas où t’étais pas au courant !”

Au moins, cela a le mérite d’être clair !

