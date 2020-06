Maeva Ghennam est sans aucun doute l’une des candidates phares des « Marseillais aux Caraïbes« . Il faut dire que celle qui a été gâtée par Sissika n’est pas passée inaperçue que ce soit dans son implication dans la maison ou pour ses histoires avec Greg Yega. STAR24 vous propose de vous arrêter sur ses plus beaux looks.

Après de nombreuses polémiques autour du sac Chanel offert par son ex Greg Yega, Maeva Ghennam a préféré le vendre pour la bonne cause à son amie Manon Tanti. Adepte de la mode y compris des vêtements de luxe, elle a pourtant de jolies tenues abordables par ses followers. En effet, regardez ses meilleurs looks sélectionnés sur son compte Instagram.

Un look streetwear mais chic : Munissez vous d’un petit béret et de votre paire de sneakers assorties. Accompagnez cela à un bon jean style mom et un manteau en (fausse) fourrure si possible et voilà, le tour est joué !



La robe bleue pastel à col roulée de Maeva Ghennam est signée Jeansindustry. Quoi que l’on dise, l’effet glamour mais sexy est garanti avec cette tenue !



Autre tenue phare de Maeva Ghennam : une jolie robe basique de couleur lilas que l’on peut retrouver sur des sites comme Prettylittlethings. Le petit plus ? Une ceinture à chaînes dorées ou Chanel comme la jeune femme.



Enfilez un body en dentelle noire et un pantalon en similicuir et vous voici en mode femme fatale ! Si vous le pouvez, mettez des talons transparents et cassez le côté sombre avec un sac à main de couleur.



Prenez un petit sac discret pastel pour l’assortir à un ensemble de tailleur oversize vert amande à retrouver chez BRETINY qui fera ressortir votre bronzage. Et pourquoi pas des talons transparents qui mettront en valeur votre pédicure.



Pour un look girly mais confortable, adoptez la veste en jean à fourrure rose pour vous assortir à votre sac. Efficace avec un jean et des petites baskets. Un look de barbie sans pour autant souffrir lors d’une virée shopping.

Par ailleurs, si vous ne souhaitez pas copier ses outfits, vous pouvez toujours tester vos connaissances concernant ses meilleures punchlines lors de la dernière saison des Marseillais aux Caraïbes avec notre quizz.

