Maeva Ghennam est une véritable femme d’affaires. En effet, la belle brune vient de lancer sa propre marque de maquillage. Mais cette fois-ci, c’est un autre projet qui inspire la jeune femme. STAR24 vous explique tout.

Il y a quelques jours, Dylan Thiry s’envolait vers le Sénégal pour la bonne cause. Mais il n’est pas le seul à vouloir se rendre utile pour des personnes qui n’ont pas la chance d’avoir le même train de vie que certains candidats de télé-réalité. C’est également le cas de Maeva Ghennam.

En effet, celle qui a eu un crush pour Kevin Zampa s’est confiée sur l’un de ses rêves et a raconté: « mon rêve c’est d’aller aider les petits enfants en Afrique. Ceux qui n’ont pas de maison, qui n’ont pas d’eau, pas d’électricité. Moi c’est vrai que j’en parle pas beaucoup mais je fais beaucoup de dons. Je trouve ça hyper important. Et franchement, mon rêve, c’est d’aller avec UNICEF faire des aides humanitaires. Du coup là ma mère elle est en train de me gérer ça. Parce que ça fait du bien d’aider les gens qui sont dans le besoin. Et franchement moi ça le plait trop, d’aider les gens et avec l’argent et d’aider en faisant des choses pour eux ».



Avant de poursuivre: « Et franchement, d’aller à leur rencontre, à leur contact, de leur ramener des cadeaux, de les aider, de passer un moment avec eux, d’aider même à construire ou distribuer la nourriture et ben ça me plairait trop, donc ma mère elle est en train d’organiser ça pour quand je reviens de tournage. (…) on est pas forcément obligé d’aider les personnes financièrement mais d’aller de donner de son temps, de la main d’oeuvre, d’aider des personnes, c’est super important de s’entraider et tout ça ».

Que pensez-vous du nouveau projet de Maeva Ghennam ?

