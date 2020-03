Il y a quelques jours, Maeva Ghennam faisait un badbuzz en posant nue avec son chien pour le confinement. Dans la tourmente, la jeune femme a appris que l’un de ses proches était malade. Face à la situation, elle compte passer les tests pour savoir si elle est positive ou non.

Après avoir été lynchée pour ses paquets de réserve en période de confinement, Maeva Ghennam a lâché un coup de gueule sur Snapchat: « Alors déjà, je n’ai pas vidé le stock de pâtes. C’est vous qui avez vidé le stock de pâtes, parce que quand je suis partie faire mes courses, il n’y en avait plus ! Deuxio, il y a peut-être huit paquets de pâtes et on est trois ! Il faut bien qu’on se nourrisse ! On est en confinement pendant quinze jours ! On fait quoi ? On ne mange pas ? (…) Je suis partie au Géant Casino et il y avait plein de papier toilette les amis. Et je n’ai pris que quatre paquets les gars ».

Cette fois-ci, elle a partagé son inquiétude concernant son état et celle d’une amie qui est porteuse du Coronavirus. « Depuis tout à l’heure je reçois plein de messages par rapport au fait que ma copine a le Coronavirus et qu’elle est venue il y a trois jours. Ne vous inquiétez pas. Je ne pense pas avoir le Corona car je n’ai aucun symptôme. Ni moi, ni Coco, ni Akram. Maintenant, vu que nous avons côtoyé quelqu’un qui a le Corona, sachant qu’on a vraiment respecté les consignes, on va aller se faire dépister. Mais juste pour se rassurer. (…) Moi je vais vous dire je ne suis vraiment pas inquiète. (…) Nous on est en pleine forme tous les trois ! On ne s’est vraiment pas approchés d’elle ! », a révélé celle qui s’est confiée sur le décès sur son premier amour. A suivre donc.

Il y a quelques jours, Maeva Ghennam faisait un badbuzz en posant nue avec son chien pour le confinement. Dans la tourmente, la jeune femme a appris que l’un de ses proches était malade. Face à la situation, elle compte passer les tests pour savoir si elle est positive ou non.

Après avoir été lynchée pour ses paquets de réserve en période de confinement, Maeva Ghennam a lâché un coup de gueule sur Snapchat: « Alors déjà, je n’ai pas vidé le stock de pâtes. C’est vous qui avez vidé le stock de pâtes, parce que quand je suis partie faire mes courses, il n’y en avait plus ! Deuxio, il y a peut-être huit paquets de pâtes et on est trois ! Il faut bien qu’on se nourrisse ! On est en confinement pendant quinze jours ! On fait quoi ? On ne mange pas ? (…) Je suis partie au Géant Casino et il y avait plein de papier toilette les amis. Et je n’ai pris que quatre paquets les gars ».

Cette fois-ci, elle a partagé son inquiétude concernant son état et celle d’une amie qui est porteuse du Coronavirus. « Depuis tout à l’heure je reçois plein de messages par rapport au fait que ma copine a le Coronavirus et qu’elle est venue il y a trois jours. Ne vous inquiétez pas. Je ne pense pas avoir le Corona car je n’ai aucun symptôme. Ni moi, ni Coco, ni Akram. Maintenant, vu que nous avons côtoyé quelqu’un qui a le Corona, sachant qu’on a vraiment respecté les consignes, on va aller se faire dépister. Mais juste pour se rassurer. (…) Moi je vais vous dire je ne suis vraiment pas inquiète. (…) Nous on est en pleine forme tous les trois ! On ne s’est vraiment pas approchés d’elle ! », a révélé celle qui s’est confiée sur le décès sur son premier amour. A suivre donc.