Petit à petit, Maeva Ghennam tente de remonter la pente après la grosse polémique autour de la sorcellerie et de la trahison de Carla Moreau à son encontre et à celle de ses fratés. Seulement voilà, elle est désormais dans la tourmente à cause de ses nouvelles injections.

Ce n’est une nouvelle pour personne : Maeva Ghennam est une grande adepte de maquillage au point d’en faire sa propre gamme de maquillage ou encore au bistouri. Entre les injections au visage et à la bouche, son augmentation mammaire ou encore ses liposuccions et ses lipofillings aux fesses… c’est une véritable adepte. Pour se changer les idées après la polémique liée à la trahison de Carla Moreau, la jeune femme a fait retirer toutes ses injections labiales et se cachait derrière un masque depuis plusieurs jours.

Maeva Ghennam sous le choc : elle regrette ses nouvelles injections

Mais si la brune pulpeuse a fait cela c’est en partie pour pouvoir s’offrir une plus belle nouvelle bouche. Si Maeva Ghennam semblait très satisfaite du résultat aux premiers abords, elle a vite changé de discours. En effet, elle trouve cela beaucoup trop volumineux. La petite amie de Greg Yega a alors déclaré: « C’est trop beau de profil, mais de face ! En plus quand je me lève le matin, mes lèvres elles gonflent. Mais là, ce ne sont plus des lèvres, ce sont des pneus ! (…) A chaque fois, je fais des conneries et après je regrette ! Ce n’est plus une bouche ! C’est des rustines ! Ce n’est pas possible ».

Bon après tout, ce sont les premiers jours, cela peut encore dégonfler. En tout cas, cela prouve qu’il ne faut pas jouer avec son corps et les injections sont à utiliser avec modération. Et vous, que pensez-vous des nouvelles injections de Maeva Ghennam ? A-t-elle abusé selon vous ou non ?