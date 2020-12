Cela fait maintenant plusieurs jours que Maeva Ghennam a posé ses valises à Dubaï. Seulement voilà, les choses ne se passeraient pas forcément mieux qu’en France pour la jeune femme. Serait-elle sur le point de regretter sa décision ? Elle a fait des confidences.

Après avoir été agressée à côté de son domicile à Marseille, Maeva Ghennam a pris une décision radicale. En effet, la belle brune a quitté la France pour aller à Dubaï. Celle qui veut changer de look a fait des révélations et semble un peu déprimé. « Ce soir ce n’est pas la grande forme pour moi. La vérité, c’est que la France me manque et je ne suis pas sûre de pouvoir tenir d’emménager ici. D’un côté, j’ai envie mais ma mère, mon fils et ma famille me manquent énormément. Surtout que là, ce sont les fêtes et moi, j’ai l’habitude de les faire en famille. Du coup je suis un peu en bad mood » a-t-elle commencé par lâcher.

Celle qui serait en guerre avec Jessica Thivenin a ensuite ajouté: « Au début, c’était sympa Dubaï. J’avais l’impression que j’étais en vacances et je kiffais ma vie. Mais là, je sais que je vais vraiment m’installer ici et avant ça, j’en avais pas réellement conscience (…) Marseille me manque, ma vie me manque, mes habitudes à Marseille, mes amis de Marseille (…) Je m’étais dit en une semaine je fais mes papiers, j’ai ma maison, j’achète ma voiture, je prends un billet d’avion à toute ma famille et je fais un grand Noël ici. Mais ça ne s’est pas du tout passé comme prévu. Mais bon c’est la vie, je vais m’y faire ».

Reste à savoir si Maeva Ghennam va finalement faire machine arrière ou si elle va réussir à s’adapter à son nouveau quotidien. Bon courage à elle en tout cas.

Cela fait maintenant plusieurs jours que Maeva Ghennam a posé ses valises à Dubaï. Seulement voilà, les choses ne se passeraient pas forcément mieux qu’en France pour la jeune femme. Serait-elle sur le point de regretter sa décision ? Elle a fait des confidences.

Après avoir été agressée à côté de son domicile à Marseille, Maeva Ghennam a pris une décision radicale. En effet, la belle brune a quitté la France pour aller à Dubaï. Celle qui veut changer de look a fait des révélations et semble un peu déprimé. « Ce soir ce n’est pas la grande forme pour moi. La vérité, c’est que la France me manque et je ne suis pas sûre de pouvoir tenir d’emménager ici. D’un côté, j’ai envie mais ma mère, mon fils et ma famille me manquent énormément. Surtout que là, ce sont les fêtes et moi, j’ai l’habitude de les faire en famille. Du coup je suis un peu en bad mood » a-t-elle commencé par lâcher.

Celle qui serait en guerre avec Jessica Thivenin a ensuite ajouté: « Au début, c’était sympa Dubaï. J’avais l’impression que j’étais en vacances et je kiffais ma vie. Mais là, je sais que je vais vraiment m’installer ici et avant ça, j’en avais pas réellement conscience (…) Marseille me manque, ma vie me manque, mes habitudes à Marseille, mes amis de Marseille (…) Je m’étais dit en une semaine je fais mes papiers, j’ai ma maison, j’achète ma voiture, je prends un billet d’avion à toute ma famille et je fais un grand Noël ici. Mais ça ne s’est pas du tout passé comme prévu. Mais bon c’est la vie, je vais m’y faire ».

Reste à savoir si Maeva Ghennam va finalement faire machine arrière ou si elle va réussir à s’adapter à son nouveau quotidien. Bon courage à elle en tout cas.