La guerre est bel et bien déclarée entre Greg Yega et Maeva Ghennam. Alors que Magali Berdah est confinée avec la belle brune, le fraté avec Paga, ils ont décidé de faire un live Instagram. Malheureusement, cela a tourné au vinaigre. STAR24 vous dévoilé tout.

Il y a quelques jours, Maeva Ghennam frôlait la mort. Un moment qu’elle a confié sur ses réseaux sociaux. « J’ai passé la nuit à l’hôpital c’était très grave. J’ai cru que j’allais mourir. J’ai fais de la tachycardie jusqu’à 150 et les médecins se sont affolés parce que j’ai fais une hypo je ne sais pas quoi… La température de mon corps était à 35 d’un coup (…) Je me suis mise à trembler et tout mon corps congelé, j’avais froid ! Ils m’ont mis plein de couverture et ils m’ont perfusé des deux côtés carrément (…) après ça allait mieux. (…) Ça ne m’est jamais arrivé de ma vie ! C’est un truc de dingue et ça c’est très dangereux ! », a déclaré la jeune femme.

C’est d’ailleurs, l’un des premiers reproches faits à Greg Yega. « J’ai falli crever hier et j’ai eu zéro message Greg ! », a-t-elle lâché. Mais petit à petit le ton est monté. En plus d’accuser son ex d’avoir une calvitie, Maeva Ghennam a sous entendu qu’il était fétichiste des pieds. Mais c’était sans compter sur le BFF de Paga qui lui a répondu de manière violente: « Va te refaire (…) Va faire du sport. Tu as 22 ans, on dirait que tu en as 35 ans (…) Tu as un nez on dirait Michael Jackson (…) Va te laver les dents (…) Travelo brésilien (…) Va te refaire le cul ! (…) Kim Kardashian de Wish reste tranquille ».

Aie, les anciens tourtereaux ne se laissent aucun répit même des mois après le tournage des Marseillais aux Caraïbes et en plein confinement. Une réconciliation entre Maeva Ghennam et Greg Yega est-il possible selon vous ?

