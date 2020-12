Il y a quelques jours, une nuit passée entre Sissika et Maeva Ghennam a provoqué de sacrés dégâts. Vexée par un snap de Jazz et la sœur du chanteur, la jeune femme avait balancé sur Laurent et son infidélité. De là, une guerre a éclaté. Mais ferait-elle partie du passé ? On a la réponse !

Jazz a récemment fait son retour sur les réseaux sociaux malgré le scandale provoqué par les révélations concernant les tromperies de son mari. Si elle est toujours en suspens sur la décision finale, la guerre est bel et bien déclarée avec Maeva Ghennam. Cette dernière avait affirmé que son ex l’avait menacée avec une sextape prise à son insu. Alors que le BFF de Laurent continue de rester plutôt discret depuis cette histoire, la bonne humeur semble être revenue dans la villa de la JLC Family. D’ailleurs, Sissika n’avait pas hésité à tacler celle qui aurait joué double jeu avec lui et Greg Yega.

Mais aujourd’hui, un détail risque d’agiter les internautes puisque c’est lié à Sissika et Maeva Ghennam. En effet, le compte Instagram @varruecos a posté deux captures d’écran prises par les deux individus et on peut constater que les anciens tourtereaux se trouvaient au même endroit au même moment. Serait-ce un signe qu’ils ont passé la soirée ensemble et de ce fait, enterré la hache de guerre ? Pour le moment, aucun des deux concernés ne s’est exprimé à ce sujet. On vous laisse découvrir les preuves de vos propres yeux:

A votre avis, Maeva Ghennam et Sissika se sont-ils redonnés une chance malgré le fait que cela ait entaché sur la vie de famille de Jazz et Laurent ? Si c’est le cas, il s’agirait d’une grosse trahison de la part de l’ex boyfriend d’Astrid Nelsia. Et vous, que pensez-vous de toute cette histoire ?

