Trop c’est trop ! Actuellement à Monaco depuis plusieurs jours, Maeva Ghennam qui a donné les secrets de sa perte de poids est remontée contre certains de ses fans. Et pour cause, la jeune femme a été harcelée même en étant à l’hôtel. De ce fait, elle a été obligée de faire une mise au point et c’est violent !

Maeva Ghennam en a assez ! Proche de ses fans, il semblerait que tout le monde ne soit pas si bien intentionné. « Là, vraiment, je ne rigole pas ! Sur la tête de mes quatre neveux que je ne rigole pas avec vous. Je veux bien qu’il y ait des gens très gentils et sympathiques qui viennent me voir devant l’hôtel pour faire des photos. Même dans Monaco, j’ai fait des photos à un mètre de distance et tout ça. Mais qu’on me dérange, qu’on appelle dans ma chambre, la tête de ma mère que je ne rigole pas avec vous » a d’abord lâché celle qui a affirmé avoir le corps qui moisit !

Mais la candidate des Marseillais aux Caraïbes ne s’est pas arrêtée là dans ses propos. Maeva Ghennam a continué son coup de gueule en lâchant : « Là, ils viennent d’appeler la chambre en disant, le copain de Salma Ghennam (ndlr : sa cousine), il s’est cassé la jambe. Alors déjà, très clairement, je ne connais pas son copain donc je m’en branle mais en plus, vos coups comme ça, très clairement non, pas du tout (…) Tu sais quoi Akram ? Débranche le téléphone ! (…) Vous allez arrêter de nous casser les bonbons là ! Si on me rappelle dans ma chambre, Akram et moi on va descendre en cachette et on va vous taper ok ? Non mais vraiment, on ne rigole vraiment pas. (…) Non mais attendez, à un moment donné, on peut avoir de l’intimité non ? ». Au moins, c’est dit !

