Maeva Ghennam en a assez du confinement et cela ne va pas trop au top du top pour elle. Au bout du rouleau, celle qui a beaucoup changé depuis ses débuts s’est livrée auprès de ses followers et a fini en larmes. Mais que s’est-il passé ? STAR24 vous explique tout.

Il y a quelques jours, Maeva Ghennam poussait un coup de gueule après avoir été accusée d’être une mauvaise pratiquante en cette période de ramadan. Mais cette fois-ci, l’ex de Greg Yega a pris la parole sur un autre sujet. Ainsi, la jeune femme a commencé par déclarer sur Snapchat: « Sur mes anciennes photos, j’étais une bombe atomique. Maintenant, avec le confinement je ressemble à ça. Je ne prends plus soin de moi c’est fini (…) Je vais me suicider (…) Le confinement m’a niqué ma vie, ma beauté, mon sex appeal (…) Voilà la tête que je me tape. Je ne me maquille plus, je ne m’habille plus, je ne me coiffe plus (…) C’est fini Maeva Ghennam la bombe, je vais me tuer ».

Mais ce n’est pas tout. Complètement effondrée, Maeva Ghennam s’est mise à pleurer et a ajouté: « Voilà à quoi je ressemble (…) Je n’ai plus de botox (…) Je suis en dépression, j’ai pleuré (…) Je pleure (…) J’étais up maintenant je suis down (…) Je suis au summum (…) Ce n’est pas possible (…) Il n’y a plus rien qui va (…) Je rentre à Marseille, je vais un retapage de facade (…) Je me remets en question (…) Je suis tellement triste ».

Allez courage Maeva Ghennam (mais aussi à vous qui nous lissez !), le confinement est bientôt fini puisque la vie devrait recommencer à suivre son cours à partir du 11 mai. Récemment, Maya Niiya faisait des révélations plutôt piquantes concernant la jeune femme en réponse au top de la marseillaise. Et vous, comment vivez-vous ce confinement chez vous ?

