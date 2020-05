Bien qu’on entende beaucoup parler des histoires entre Greg Yega et Maeva Ghennam, il y a une autre relation qui nous a surpris et qui a été très rapide : celle qu’elle a entretenu avec Sissika. Mais les deux individus pourraient-ils se remettre ensemble ? Celle qui est à bout à cause des tentatives de cambriolage a fait quelques confidences à ce sujet.

Quand il y en a plus, il y en a encore ! Après l’avoir gâtée pour ses 23 ans, Sissika a fait une nouvelle surprise à Maeva Ghennam. En effet, le jeune homme lui a fait livrer… une tenue Balmain (rien que cela !). Surprise de la tendre attention que lui a faite le BFF de Jazz et Laurent, celle qui a fait un don énorme à une association a décidé de se livrer sur ses rapports avec celui qui serait l’un de ses ex.

Ainsi, Maeva Ghennam a lâché: « Je suis trop contente. Il est magnifique, je vais l’essayer. C’est un ensemble Balmain (…) ça me fait trop plaisir merci. J’espère que lui me reprendra pas les cadeaux qu’il me fait (…) Je ne lui parlais plus. Et ceux qui disent que ce sont Les Marseillais qui m’ont interdit de parler à Sisika, c’est complètement faux. Je ne lui parlais plus, parce que c’est un charo. En tout cas ça m’a fait trop plaisir. Il est trop beau l’ensemble qu’il m’a offert ».

Et si Sissika se plie en quatre, il se pourrait que la reconquête soit difficile. Récemment, il a déçu ses amis qui ont hésité à le virer de la JLC Family. En effet, le rappeur aurait décidé de se déconfiner… pour aller voir des filles. Pas sûr que cela plaise à Maeva Ghennam ! Reste à savoir si ces attentions feront de nouveau craquer la sudiste… ou pas vu les derniers rebondissements avec Greg Yega !

