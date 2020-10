Maeva Ghennam n’est pas qu’une simple candidate de télé-réalité. En effet, la jeune femme a décidé de se la jouer en mode femme d’affaires avec son nouveau projet professionnel : son nouveau business… est sa propre marque de cosmétiques. STAR24 vous dit tout.

Cela fait maintenant plusieurs jours que Maeva Ghennam qui a eu un crush pour Kevin Zampa a annoncé qu’elle avait un nouveau projet en date. Après un moment de suspens, la belle brune a enfin officialisé de quoi il s’agissait. La candidate des Marseillais VS le reste du monde 5 lance donc sa propre marque de cosmétiques.

« Mes Amours,💜💜💜. Après plusieurs années de travail , mon projet se concrétise ….MAEVA GHENNAM BEAUTY. Mon Rêve se réalise!!!! C est le projet de ma vie et je suis si fière de pouvoir encore plus partager avec vous ! TOUT CE QUI M ARRIVE C EST GRÂCE À VOUS !!!! Je me suis donnée à fond pour aboutir à ce résultat et croyez moi vous êtes pas prêt !!!!!!!! Je suis tellement impatiente de vous faire découvrir l’univers de MAEVA GHENNAM BEAUTY @maevaghennambeauty. RDV le 16/10. Are You Ready ???? ⏳ J-6 » a-t-elle révélé sur Instagram.



le 11 Oct. 2020

Ce nouveau projet de Maeva Ghennam qui est déçue par sa dernière chirurgie a beaucoup fait réagir les internautes. Parmi les commentaires, on a pu lire des messages tels que : « Omg😍😍😍félicitations 🔥💕 » et « Félicitations et bon courage ». Ou encore: « en espérant que ça marche mieux que la marque d ayem 😭 », « 😍😍😍😍 » et « omggg 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 ». Mais aussi: « Tellement fière de toi ! T’es la meilleure, tu as construit quelque chose qui est le rêve de beaucoup de personnes , et tout ça à 23 ans ! Tu peux être extrêmement fière de toi , c’est incroyable ! Je t’aime 🙏🏼 » et « Félicitations tu mérites ❤️ ».

On a hâte d’en voir davantage. Que pensez-vous du nouveau business signé Maeva Ghennam ?

