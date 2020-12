La véritable starlette de télé-réalité et influenceuse, Maeva Ghennam, connaît un succès fulgurant auprès des jeunes depuis son apparition dans les Marseillais. En effet, elle a su se démarquer avec son caractère bien trempé, son goût affranchi pour le luxe et la chirurgie esthétique mais également ses mimiques de princesse. D’ailleurs, un rappeur lui a dédié une chanson et le clip vient d’être dévoilé

Irritante pour certains, mais considérée comme amusante et authentique pour d’autres, Maeva a souvent fait augmenter l’audience de par ses nombreuses disputes l’opposant à son ex-copain Greg Yega, alias Bebew. En accord avec son personnage de bimbo, Maeva s’est vue se faire dédicacer une musique, puisque le titre porte son nom.

Dedans, l’artiste Thabiti décrit la reine du clash, et évoque ses penchants pour les marques de luxe, sa plastique assumée et sa personnalité explosive. On la voit danser, fredonnant les paroles de l’artiste, vêtue de ses combinaisons moulantes, sa veste à fourrure et bien évidemment accompagnée de son chien Hermès, qui ne la quitte jamais. Elle n’hésite pas non plus à faire un placement de produits pour sa nouvelle marque de cosmétiques pour la petite touche marketing. Bling-bling au possible on pourrait même dire que « C’est tout Maeva ! »

Le clip sorti il y a à peine quelques heures a déjà comptabilisé plus de 290 000 vues. Néanmoins, il divise déjà la toile et les internautes se sont même empressés de poster des commentaires témoignant leurs avis. On peut lire «Gênant supprime», « Je ne vois pas en quoi c’est flatteur la description qu’il fait d’elle » ou encore « Mais comment a t-on pu en arriver là » suivi du hashtag «#Vivement la fin du monde ».

Appréciée ou non, Maeva Ghennam qui a été lynchée par Afida Turner fait encore parler d’elle, et ce qui est sûr c’est qu’elle a réussi son pari : devenir une star.

Myriam Oueld

