L’affaire de sorcellerie et de Carla Moreau fait probablement partie des polémiques qui ont le plus bouleversé l’année 2021. D’ailleurs, Maeva Ghennam ne s’en est toujours pas remise. STAR24 vous raconte tout.

Ce sont souvent les personnes les plus proches de nous qui nous détruisent le plus. C’est ce qu’a découvert Maeva Ghennam à ses dépends en apprenant que Carla Moreau a fait appel à la sorcellerie pour la nuire. Malgré cette grosse déception, la belle brune avait pris la décision de lui pardonner. « Mes amours, je tiens à vous dire quelque chose. Tout à l’heure, je vous ai fait un long discours mais là ce soir je vais trop bien dormir. Je suis la fille la plus heureuse, la plus soulagée, j’ai compris plein de choses. Je crois qu’aujourd’hui je suis heureuse parce qu’un jour vous comprendrez pourquoi mais tout ce que je peux vous dire c’est qu’aujourd’hui c’est un soulagement pour moi. Je suis contente, je n’étais vraiment pas bien ces derniers temps mais là il y a tout qui est en train de s’arranger et je suis soulagée, ça va être la première nuit depuis longtemps où je vais trop bien dormir. Je suis heureuse pour plusieurs choses. Je pense que ça va aller mieux dans ma vie. Ca a été une période difficile pur moi. Je vais essayer d’arranger petit à petit les choses qui n’allaient pas dans ma vie (…) Avec ma mère, on est trop bien. Quel soulagement, cette soirée. On va retrouver le sourire (…) Fiez vous toujours à son premier instinct et écouter son cœur (…) L’instinct ne trompe jamais » a-t-elle confié sur Snapchat.

Maeva Ghennam toujours traumatisée par la trahison de Carla Moreau

Malheureusement, cette réconciliation n’aura été que de courte durée. C’est dans la dernière vidéo de Laura Lempika que Maeva Ghennam qui a été aperçue proche de Booba a révélé qu’elle suivait une thérapie à cause de tout cela. « En ce moment je fais une thérapie, je vois une psy par rapport à ça, pour la confiance aussi et ça me fait trop du bien. » Pour elle, il n’y avait qu’une seule solution envisageable : couper les ponts pour avant. L’ex de Greg Yega poursuit: « J’en ai pleuré, il y a des soirées où je rentrais bourrée, je pleurais toute la nuit, je n’étais pas bien, j’ai perdu confiance en tout le monde.«

Maeva Ghennam a ensuite précisé: « Les gens pensent que ça a été facile pour moi, que Carla c’est la victime dans l’histoire, mais j’en ai beaucoup souffert (…) Carla et moi, c’est une amitié qui était vraiment forte, elle connaissait toute ma vie dans tous les détails. C’était comme une rupture amoureuse, j’ai gobé tous les mensonges, je ne voulais pas ne plus être amie avec elle, c’est une des personnes que j’aimais le plus, autant qu’une personne de ma famille. »

Espérons que le temps va la réparer…