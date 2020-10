Il y a quelques jours, Maeva Ghennam réalisait l’un de ses rêves de gosse en lançant sa propre marque de maquillage. Seulement voilà, la belle brune n’a pas apprécié la réaction de certains internautes sous l’une des publications postées sur le compte de son entreprise. STAR24 vous dit tout.

Après avoir évoqué son envie de se lancer dans l’humanitaire, Maeva Ghennam a pris la parole pour un sujet moins drôle. En effet, elle n’a pas apprécié les commentaires reçus sous une photo d’un jeune homme maquillé avec ses produits. Ces messages avaient des termes homophobes. La candidate des Marseillais VS le reste du monde 5 a d’abord lâché: « hier j’ai posté sur le compte de Maeva Ghennam Beauty, une photo de Benoit Chevalier où il s’est maquillé avec une palette Cléopatra. Et là j’ai jamais eu autant de commentaires sous une photo sur le compte de Maeva Ghennam Beauty. J’ai été choquée, attendez je vous montre, et je vais même afficher le profil de ces gens là. Voilà, sous la photo il y a plein de commentaires homophobes. Alors heureusement que c’est un petit pourcentage minime, et qu’il y a plein de gens qui ont dénoncé l’homophobie.(…) Est-ce que c’est normal, en 2020, qu’il y ai encore des homophobes. (…) Qu’on soit gay ou hétéro, on est tous des êtres humains. On a tous le sang rouge , on est tous pareils, on est tous égaux »

Avant de poursuivre : « Et je ne comprends pas qu’en 2020, il puisse y avoir encore des homophobes qui insultent sous les photos. Qui traite les gens de sales P*, parce que Benoit s’est maquillé, Benoit est gay. Et alors en fait, il a le droit d’être comme il veut. Franchement j’ai été choquée quand j’ai vu ça. J’ai même pas voulu supprimer ces commentaires, je fais exprès d’afficher ces gens. Ces gens qui sont mal éduqués, c’est gens qui pensent pas correctement, parce que c’est vraiment pas normal. (…) On est comme on est. Moi j’aime les gays, je respecte ces personnes là et je suis très fière d’avoir affiché Benoit Chevalier qui s’est maquillé sublimement avec ma palette. Parce que moi je suis contre les homophobes, et je trouve pas ça normal qu’il y ai encore des homophobes. Moi j’ai plein d’amis gays et je les adore ».

Que pensez-vous du coup de gueule de Maeva Ghennam qui a eu un crush pour Kevin Zampa ?

