Depuis quelques jours, Maeva Ghennam est confinée avec Magali Berdah. Au cours d’un live Instagram, celle qui s’est déchirée avec Greg Yega en direct a réalisé certaines choses. Notamment sur l’hypocrisie de certains candidats à son égard. STAR24 vous explique tout.

Le weekend dernier, Maeva Ghennam a révélé avoir frôlé la mort. « J’ai passé la nuit à l’hôpital c’était très grave. J’ai cru que j’allais mourir. J’ai fais de la tachycardie jusqu’à 150 et les médecins se sont affolés parce que j’ai fais une hypo je ne sais pas quoi… La température de mon corps était à 35 d’un coup (…) Je me suis mise à trembler et tout mon corps congelé, j’avais froid ! Ils m’ont mis plein de couverture et ils m’ont perfusé des deux côtés carrément (…) après ça allait mieux. (…) Ça ne m’est jamais arrivé de ma vie ! C’est un truc de dingue et ça c’est très dangereux ! » a-t-elle lâché sur Snapchat.

Aujourd’hui, c’est très émue et pour un autre sujet que l’ex petite amie de Greg Yega a pris la parole. En effet, Maeva Ghennam s’est rendue compte de pas mal de choses et en a fait part à ses followers. « Depuis que je suis chez Mag’ je parle beaucoup avec elle, parce que c’est mon agent et qu’elle me conseille sur plein de choses, elle m’apprend plein de choses. Et je me remets grave en question, mais vraiment. Surtout sur l’amitié. Moi en amitié je suis trop loyale. Et en ce moment j’ai trop l’impression qu’il y a des gens qui sont autour de moi, que par intérêt (…) Je suis en train de faire un gros tri dans ma vie » a-t-elle commencé par confier.

Avant de poursuivre: « Il y a plein de gens j’ai l’impression qu’ils sont ami avec toi, que pour que tu les tagues, que par intérêt. (…) Avant je ne faisais pas attention à ça. Pourtant Manon, Carla, Alix, ce sont mes vraies amies et elles m’ont prévenue des centaines de fois. Et elles avaient raison ».

Qu’en pensez-vous ? De qui parle-t-elle à votre avis ?

