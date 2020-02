L’année dernière, Maeva Martinez participait à Moundir et les apprentis aventuriers 4. Malgré une réconciliation avec son ex Marvin Tillière, leur histoire n’a pas duré. D’ailleurs, elle a retrouvé chaussure à son pied en dehors des tournages. Le couple est même passé à l’étape supérieure.

Il y a quelques semaines, Maeva Martinez clashait son ex Marvin qui proposait de se battre avec son chéri actuel. Ainsi, la belle brune a lâché sur sa story: « Moi je suis tranquille dans mon couple avec mon mec. Je suis passée à autre chose, et j’aimerais que le passé reste le passé, parce que j’en ai rien à foutre. Je suis occupée à construire ma vie et mon foyer. Mon homme lui, travaille. Il a une situation et une vie, il n’a pas que ça à faire que d’aller faire des combats de coq. Il n’a rien à prouver à personne. Et il faut qu’il arrête de s’inventer une vie avec son ’17’. Nous on calcule personne du passé c’est tout ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MA EVA (@iammaevamartinez) le 14 Févr. 2020 à 12 :45 PST

Et si Marvin semble s’être calmé depuis qu’il est en couple avec Asma, Maeva est toujours sur son petit nuage. D’autant plus qu’il semblerait que son chéri ait choisi de lui demander sa main lors de la saint Valentin. Sous deux photos d’elle et son amoureux, avec la bague au doit, elle a légende la publication du message suivant: « De tout mon être, je t’ai dit oui 💍 je t’aime @ju_havez« .

Très vite, ses followers lui ont adressé de nombreux messages de félicitations. Ainsi, on a pu lire par commentaires: « Vous êtes magnifique ! Congrats ❤️ », « Vivement lvjf par contre je fais les 2 » ou encore « Tu me donne le courage de quitter le mauvais pour trouver enfin le bon 😍 le glow up est là ❤️ ». L’équipe de STAR24 souhaite toutes ses félicitations aux deux futurs mariés !

L’année dernière, Maeva Martinez participait à Moundir et les apprentis aventuriers 4. Malgré une réconciliation avec son ex Marvin Tillière, leur histoire n’a pas duré. D’ailleurs, elle a retrouvé chaussure à son pied en dehors des tournages. Le couple est même passé à l’étape supérieure.

Il y a quelques semaines, Maeva Martinez clashait son ex Marvin qui proposait de se battre avec son chéri actuel. Ainsi, la belle brune a lâché sur sa story: « Moi je suis tranquille dans mon couple avec mon mec. Je suis passée à autre chose, et j’aimerais que le passé reste le passé, parce que j’en ai rien à foutre. Je suis occupée à construire ma vie et mon foyer. Mon homme lui, travaille. Il a une situation et une vie, il n’a pas que ça à faire que d’aller faire des combats de coq. Il n’a rien à prouver à personne. Et il faut qu’il arrête de s’inventer une vie avec son ’17’. Nous on calcule personne du passé c’est tout ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MA EVA (@iammaevamartinez) le 14 Févr. 2020 à 12 :45 PST

Et si Marvin semble s’être calmé depuis qu’il est en couple avec Asma, Maeva est toujours sur son petit nuage. D’autant plus qu’il semblerait que son chéri ait choisi de lui demander sa main lors de la saint Valentin. Sous deux photos d’elle et son amoureux, avec la bague au doit, elle a légende la publication du message suivant: « De tout mon être, je t’ai dit oui 💍 je t’aime @ju_havez« .

Très vite, ses followers lui ont adressé de nombreux messages de félicitations. Ainsi, on a pu lire par commentaires: « Vous êtes magnifique ! Congrats ❤️ », « Vivement lvjf par contre je fais les 2 » ou encore « Tu me donne le courage de quitter le mauvais pour trouver enfin le bon 😍 le glow up est là ❤️ ». L’équipe de STAR24 souhaite toutes ses félicitations aux deux futurs mariés !