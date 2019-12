Il s’en est passé des choses pour Maeva Martinez depuis Moundir et les apprentis aventuriers 4. Quelques jours après son hospitalisation, la jeune femme a dévoilé son tout nouveau boyfriend. En vacances avec ce dernier, elle a fêté noël à sa façon sur les réseaux sociaux.

Exit Marvin, Maeva Martinez a bel et bien tourné la page. Malgré les piques de son ex, la jeune femme ne s’est pas laissé abattre comme elle l’a prouvé par son coup de gueule sur sa story Instagram: « Moi je suis tranquille dans mon couple avec mon mec. Je suis passée à autre chose, et j’aimerais que le passé reste le passé, parce que j’en ai rien à foutre. Je suis occupée à construire ma vie et mon foyer. Mon homme lui, travaille. Il a une situation et une vie, il n’a pas que ça à faire que d’aller faire des combats de coq. Il n’a rien à prouver à personne. Et il faut qu’il arrête de s’inventer une vie avec son ’17’. Nous on calcule personne du passé c’est tout ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MA EVA (@iammaevamartinez) le 20 Déc. 2019 à 5 :16 PST

Toujours sur son petit nuage avec son chéri, Maeva Martinez a préféré poster une photo de lui torse nu plutôt que la classique photo en robe ou devant le sapin pour noël. L’occasion pour elle de lui faire une belle déclaration. « Cher papa Noël, je dois te dire merci, je voulais mon fucking Peaky blinders et tu me l’as donné 😈🥰💜 Un trésor dans le Coeur, une grande force dans l’âme et ce Putin de sex appeal 🤤 mon Coeur @ju_havez 🌹. Et vous, hâte de savoir votre plus beau cadeau 🎁 je vous souhaite un merveilleux Noël, je vous avoue n’être pas fan de ce jour mais certaines choses me le rendent bien plus agréable à vivre 🙏🏽 c’est cela qui compte. A toutes les personnes qui peuvent se sentir un peu triste ou seul, je vous envoies tout mon amour pour ce jour un peu particulier qui peu nous rendre soit très heureux, soit un peu plus mélancolique.. ♥️ joyeux Noël à tous« , a écrit la Nantaise.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MA EVA (@iammaevamartinez) le 24 Déc. 2019 à 10 :37 PST

Hé ben dis donc, ambiance calienté !

