De retour de vacances, Maeva Martinez n’est pas au top de sa forme. Actuellement malade, la jeune femme a donné de ses nouvelles. Accusée d’être atteinte du Coronavirus, elle a pris la parole sur Instagram. STAR24 vous explique tout.

Il y a quelques semaines, Maeva Martinez inquiétait ses fans à cause de son état de santé. De ce fait, la jeune femme a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux pour les calmer. Il faut dire que la candidate de Moundir et les apprentis aventuriers 4 est plutôt proche de sa communauté. Alors forcément, elle leur partage le bon comme le mauvais. Cela s’est remarqué lorsqu’elle a présenté son nouveau chéri.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MA EVA (@iammaevamartinez) le 28 Janv. 2020 à 3 :18 PST

Cette fois-ci, elle a préféré rire du fait qu’elle soit malade pour poster un long message accompagné d’une photo de vacances. Ainsi, Maeva Martinez a déclaré: « Comment ça va les amis(es) ? Autant vous dire que moi je suis loins de ces photos 😭 mais bien dans mon canapé et malade comme NEVER ! Je suis bien devant buffy les poumons et la gorge en feu, mon cerveau qui me semble être au bord de l’implosion, sans compter la sensation d’avoir été tabassée sur mon visage et mon dos. Ah et pour couronner le tout j’ai des nausées et je vomi 🤦🏽‍♀️ 😁 j’adore ce genre de moment 😅 et heu.. je vous vois venir avec le coronavirus, non non ça ferait trop plaisir à certaines personnes 😅 c’est simplement un état grippal, enfin j’espère 🤨 ma minute « je me plaint est terminé » merci de me souhaiter un bon rétablissement 😌 ».

Bon au moins, tout est carré ce n’est pas si grave. D’ailleurs, l’ex de Marvin Tillière a lancé sa propre chaîne Youtube. Dans sa dernière vidéo, Maeva Martinez a fait le point sur la chirurgie esthétique. De quoi mettre fin à de nombreuses interrogations.

