Maeva Martinez s’est retirée des écrans depuis sa participation à « Moundir et les apprentis aventuriers 4 » avec son ex Marvin Tillière. Après s’être confiée sur son nouveau nez, la jeune femme a posté une vidéo bouleversante concernant les agressions sexuelles dont elle a été victime par le passé. C’est le choc.

Même si elle garde une part de jardin secret, Maeva Martinez partage un bon nombre de choses sur son quotidien mais aussi son passé. Consciente de son influence, la jeune femme a décidé d’évoquer un sujet plus sensible qu’elle a traversé étant plus jeune lors de sa dernière vidéo: les agressions sexuelles.

D’ailleurs, celle qui a eu peur d’avoir le Coronavirus a posté une photo d’elle maquillée comme si elle était démaquillée. Maeva Martinez a justifié son choix sur le fait d’avoir abordé ce thème. « J’ai grandis et je suis prête ! Petits à petits je vais faire tombé les masques .. les miens oui ! A commencé par un sujet qui me tient particulièrement à Coeur ( les agressions sexuelles ). Celui là me prend aux tripes et vous savez pourquoi ? Au delà d’en est être concernée il a touché tellement de femmes que j’aime, mes amies, des copains, les petites sœurs de mes copines .. puis il y’a les amies de mes amies, puis y’a le petit garçon de la fille que j’ai connue, puis y’a un untel que tu connais de untel et sa s’arrête jamais Putin 😞 », a-t-elle commencé par expliquer.

Avant de poursuivre: « Et il y a EUX, les punis et ceux qui ne le sont pas, il y’a ceux qui sont dénoncés et ceux qui vivent leur vies paisiblement en ayant détruis des femmes, des hommes, des vies, des cœurs, leur intimité, dois-je aller plus loin ? Il y’a ceux qui ne sont même pas conscient d’avoir fait mal, de n’avoir pas agis correctement ou ceux qui pensent que leur agissement est « normal ». Il y’a ceux qui ont ce besoin fou de dominer, de faire mal, de te voir hurler .. Putin ! Il y’a ton mari ou ton petit copain qui estime que c’est ton rôle et ferme ta gueule, on s’en fou que tu veuille ou non, on s’en fou que tu mouille pas, que tu as mal, on s’en fou que tu veux pas la prendre par là, tu ferme ta gueule et tu subis, par ce que tu es bonne à quoi sinon ? De la caresse à la pénétration, si elle n’est pas consenti elle est une agression sexuelle. PERSONNE n’a le droit de te toucher, de te caresser, de t’embrasser, de te pénétrer ! Ton intimité t’appartient. J’ai mal pour les choses que j’ai pas dites, pour mes souffrances en silence, pour mes cauchemars, j’ai mal pour tous ces hommes et ces femmes .. j’ai mal pour ces enfants 😞 alors je parle. EN PARLER C’EST SE LIBÉRER, SE LIBÉRER C’EST CE DONNER LA FORCE DE DÉNONCER, DÉNONCER C’EST FAIRE AVANCER LES CHOSES ».

Un témoignage courageux qui devrait aider un bon nombre de personnes !

