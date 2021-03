Maman depuis deux mois d’un petit Gabriel, Maeva Martinez vient de connaître un petit coup de mou. Alors que la jeune femme s’était livrée à ce sujet sur ses réseaux sociaux, son ex n’a pas hésité à s’en frotter les mains. De là, la guerre a repris de plus bel entre les deux anciens tourtereaux. Ambiance !

Maeva Martinez a complètement changé de vie depuis qu’elle est mariée et maman d’un petit garçon. Actuellement en plein baby blues, elle partage ses bons moments comme les mauvais avec sa communauté. En découvrant tout cela, son ex Marvin n’a pas attendu longtemps avant de réagir et a balancé: « Je sais que ce n’est pas bien de rigoler du malheur des autres. Mais je viens de voir la meilleure vidéo de 2021. Toutes les nanas de télé-réalité qui font des enfants, vous ne saviez pas à quel point j’attendais ce genre de vidéo (…) Tu aimes trop les enfants, mais quand tu en as un, tu es au bord de te pendre… Donc, je ne sais pas, il y a un truc qui cloche (…) J’espère que toutes les pseudo-mamans de télé se font aider et sont épaulées, parce que y’en a certaines, ça fait peur. Vous et vos dépressions éphémères. Ça déprime pas quand c’est l’heure de placer son produit ! »

Maeva Martinez dépressive et moquée par son ex, elle se venge de Marvin

Face aux propos de celui qui s’est essayé à la musique, Maeva Martinez n’a pas pu s’empêcher de monter au créneau. Ainsi, la jeune femme a répondu à Marvin Tillière en lâchant: « J’apprends que Monsieur le M se moque ouvertement de moi sur mon rôle de mère (…) Monsieur le grand moralisateur des réseaux sociaux, quand tu sauras t’occuper de ton petit c*l, tu viendras parler parentalité (…) Je te trouve un peu ingrat car tu étais mon premier enfant, mais je n’en pouvais plus de tes conneries. Quand tu as eu ton accident, je me suis occupée de toi jour et nuit. J’ai été tes mains, j’ai roulé tes joints, je l’ai lavé et je t’ai torché le f*on mec ! (…) Tu vas aller régler ça au tribunal devant un juge ! »

Aie aie aie, c’est violent !