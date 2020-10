Maeva Martinez est sur son petit nuage depuis qu’elle a rencontré son chéri. D’ailleurs, les deux tourtereaux vont passer à l’étape supérieure dans les mois à venir puisqu’ils vont devenir parents pour la première fois. Le couple vient de dévoiler le sexe du futur bébé sur Instagram. Surprise !

Il y a quelques mois, après plusieurs doutes et rumeurs à ce sujet, Maeva Martinez a officialisé sa première grossesse. Enceinte de six mois, celle qui a avoué avoir triché dans Secret Story 10 a donné de ses nouvelles et a déclaré sur Instagram: « Aujourd’hui ça fait 6 mois que je suis enceinte ⭐️ il y’a des moments Good mood, mais pour être honnête en ce moment je suis plutôt dans une baisse de moral. Mon humeur est changeante, avec Julien ce n’est pas toujours facile, il faut faire des ajustements, ce qui est normal .. mais enceinte le seuil le de tolérance est plus limité et la susceptibilité est à son comble 😅y’a ces moments trop bien puis ces moments où tu enterrais tous le monde dans le jardin 😂😅 , chien, chat, fiancé 😵 vous voyez ce que je veux dire ? MDR 😂(…) on m’a dit que les femmes enceintes traversaient parfois un petit bad mood, que ça allait passer. J’ai envie de vous faire plein de vidéo mais j’avoue que je m’y sens pas non plus, je me trouve chiante mdrrrrr. Enfin ça passera, les coups de moues c’est normal, je continue à vaquer à mes occupations, j’essaie malgré tout de garder un bon état d’esprit mais je tenais à vous dire mon ressenti du moment. Vous me dites souvent comment je fais pour être toujours Good vibes, positives ect, comme je le dit c’est pas toujours le cas, mais dans ces moments « down » je me raccroche à des bons petits moments, je me fait une petite liste de tout ce qui fait mon bonheur, ce pour quoi j’ai de la gratitude. 💜🤍 quel est ton mood en ce moment ? ».

Ce weekend, les deux tourtereaux ont dévoilé le sexe de leur futur enfant. Maeva Martinez qui a été victime d’agressions sexuelles attend donc… un petit garçon !

Félicitations !

