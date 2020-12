Il y a quelques mois, STAR24 vous révélait que Maeva Martinez s’était fiancée à son chéri pour la Saint Valentin. Ces dernières heures, la jeune femme a agité ses followers en annonçant son mariage surprise à la mairie. STAR24 vous raconte tout.

C’est toujours l’amour fou entre Maeva Martinez et son chéri. Alors qu’elle commence à craquer à cause de ses derniers instants de femme enceinte, elle a pu retrouver le sourire à la mairie ! En effet, ce lundi 28 décembre 2020, l’ancienne candidate de Secret Story 10 a annoncé son mariage en commençant par écrire sur Instagram: « Il y’a 1 ans et quelques jours tu ployais le genoux devant moi, un peu stressé 🤣 et je t’ai dit « oui ». Aujourd’hui c’est devant témoins que nous avons prononcer nos voeux les plus sincères 🙏🏽 me voilà Mme Havez ♥️. Je suis heureuse de vous annoncer que nous sommes officiellement marié et bientôt une famille .. je remercie le ciel de cet amour qui émane autour de moi, de nous, de notre vie, nous sommes chanceux 🍀 ».

Maeva Martinez a ensuite ajouté: « Un peu déçu quand même des circonstances.. le covid fait que les choses ne se passe pas comme on aurait aimer mais nous feront notre cérémonie rêver avec nos familles et proches d’ici 1 ans, et comme on l’a rêvé, ça n’en sera que plus merveilleux puisque nous auront notre fils à nos côté 🔥 du coup c’est pas plus mal finalement. De toute façon on fait jamais rien dans les règles de l art 😂 on a aussi décider de faire nos enterrements de vie de garçons et jeunes filles ensemble et non séparément, pourquoi serait-on séparer dans un tel moment ?! Vous en pensez quoi ? 😜 on a aussi décider de le fêter 2 fois, le 2ème à Las Vegas ou nous irons à nouveau nous re marier ( ça sera une dinguerie 😈 ). Mr @ju.havez , je vous menotte, vous ne verrez plus d’autre kikine que la mienne 😂 ».

Toutes nos félicitations !

