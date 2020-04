Et si Maeva Martinez nous cachait un heureux événement depuis plusieurs semaines ? Fiancée à son amoureux depuis la Saint Valentin, la jeune femme vient de poster une story qui risque d’agiter ses followers sur Instagram. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques semaines, Maeva Martinez prenait la parole pour rassurer ses fans concernant sa santé. En effet, certains s’imaginaient qu’elle avait peut-être le Coronavirus. « Comment ça va les amis(es) ? Autant vous dire que moi je suis loins de ces photos 😭 mais bien dans mon canapé et malade comme NEVER ! Je suis bien devant buffy les poumons et la gorge en feu, mon cerveau qui me semble être au bord de l’implosion, sans compter la sensation d’avoir été tabassée sur mon visage et mon dos. Ah et pour couronner le tout j’ai des nausées et je vomi 🤦🏽‍♀️ 😁 j’adore ce genre de moment 😅 et heu.. je vous vois venir avec le coronavirus, non non ça ferait trop plaisir à certaines personnes 😅 c’est simplement un état grippal, enfin j’espère 🤨 ma minute « je me plaint est terminé » merci de me souhaiter un bon rétablissement 😌 « , a-t-elle confié sur Snapchat.

Mais ces dernières heures c’est une autre story qui a fait parler d’elle. En effet, Maeva Martinez s’est affichée le ventre très arrondi comme s’il s’agissait d’un babybump sur Instagram. Tout en se caressant, la jeune femme a demandé ‘« il y a quoi dedans« . Mais pas de panique, il semble qu’il s’agit juste d’une mauvaise blague. Et cela semble marcher ! En plein confinement, elle publie de nombreux clichés et effectivement son ventre est plus que plat et musclé !

Récemment, Maeva Martinez a avoué qu’elle avait eu recours au bistouri dans le plus grand des secrets. En effet, l’ex de Marvin Tillière a fait refaire son nez qui l’a fait énormément souffrir !

