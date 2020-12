Trop c’est trop ! Après s’être exprimée sur sa fin de grossesse plutôt compliquée, Maeva Martinez a décidé de ne pas se laisser faire en découvrant les messages d’un internaute pas très sympathique à son égard. STAR24 vous propose de découvrir son coup de gueule.

Tic tac, Maeva Martinez va très bientôt pouvoir serrer son fils dans ses bras. En attendant, la jeune femme partage son quotidien de future maman que ce soit noir ou rose. Après avoir posté un selfie, celle qui s’est livrée sur son enfance a eu la mauvaise surprise de recevoir le message suivant: « Ohlala je suis tellement choquée. T’étais tellement belle avant… Et là on dirait un trans… Quel gâchis. Quel domage ! On ne te reconnait même plus c’est juste horrible ! ». D’ailleurs, elle l’a partagé en story.

Mais Maeva Martinez ne s’est pas arrêtée là puisqu’elle lui a répondu tout en disant: « Encore une ! Et dire que c’est un compte de femme, une maman, une adulte ! Donc normalement, réfléchie, intelligente, empathique et consciente. Comme quoi les critiques méchantes, mesquines et malveillantes ne viennent pas des ‘jeunes’ des réseaux. Mais bel et bien d’adultes responsables. Des mamans qui apprennent respect, valeur, principe et sensibilité. Et c’est nous, influenceurs qui donnons le mauvais exemple à vos enfants sur les réseaux ? C’est si triste et si pitoyable (…) Merci pour cette critique. Je pars maintenant pleurer dans mon lit et me taillader les veines car je prends conscience de ma grande laideur. Qui elle n’est qu’égale à ta laideur intérieure… Je plaisante évidemment, je me torche sur ton message »… Outch, le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle n’a pas mâché ses mots et on peut la comprendre.

En tout cas, une chose est sûre : Maeva Martinez a beaucoup plus de messages bienveillants que ce genre de commentaires grâce à la bienveillance de sa communauté.

