Après des derniers jours de grossesse plutôt difficiles, Maeva Martinez a enfin pu se soulager en serrant son fils dans ses bras. En effet, l’ancienne candidat de Secret Story 10 a officialisé la naissance de son premier enfant sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, Maeva Martinez annonçait son mariage surprise avec Julien. Face à cette nouvelle qui a clôturé 2020 en beauté, la jeune femme a déclaré sur Instagram: « Il y’a 1 ans et quelques jours tu ployais le genoux devant moi, un peu stressé 🤣 et je t’ai dit « oui ». Aujourd’hui c’est devant témoins que nous avons prononcer nos voeux les plus sincères 🙏🏽 me voilà Mme Havez ♥️. Je suis heureuse de vous annoncer que nous sommes officiellement marié et bientôt une famille .. je remercie le ciel de cet amour qui émane autour de moi, de nous, de notre vie, nous sommes chanceux 🍀. Un peu déçu quand même des circonstances.. le covid fait que les choses ne se passe pas comme on aurait aimer mais nous feront notre cérémonie rêver avec nos familles et proches d’ici 1 ans, et comme on l’a rêvé, ça n’en sera que plus merveilleux puisque nous auront notre fils à nos côté 🔥 du coup c’est pas plus mal finalement. De toute façon on fait jamais rien dans les règles de l art 😂 on a aussi décider de faire nos enterrements de vie de garçons et jeunes filles ensemble et non séparément, pourquoi serait-on séparer dans un tel moment ?! Vous en pensez quoi ? 😜 on a aussi décider de le fêter 2 fois, le 2ème à Las Vegas ou nous irons à nouveau nous re marier ( ça sera une dinguerie 😈 ). Mr @ju.havez , je vous menotte, vous ne verrez plus d’autre kikine que la mienne 😂 ».

Et pour couronner le tout, celle qui a recadré un hater qui a attaqué son physique de femme enceinte a enfin pu rencontrer son enfant. En effet, Maeva Martinez est devenue maman pour la première fois en révélant sur ses réseaux sociaux : « Ca y est, il est né. Il est né hier après-midi à l’heure du goûter, après 21 heures de travail. Ce fut extrêmement, extrêmement éprouvant. C’est la chose la plus dure que j’ai faite de toute ma vie (…) Tout s’est très bien passé ».

Maeva Martinez a ensuite ajouté: « Je n’ai pas réussi à dormir cette nuit puisque j’étais à l’affût du moindre petit bruit et que, quand c’était pas bébé, c’était les contractions utérines d’après grossesse qui me font souffrir à la mort et qui sont très longues (…) Le principal, c’est qu’on soit en bonne santé tous les deux (…) Mon petit fils, je vous donnerais bientôt son prénom, il est en très bonne santé. Il est arrivé avec trois semaines d’avance. Il mange très bien. Il fait 2,8 kilos et 48 cm. C’est un petit bébé d’amour et on est aux anges (…) Julien a été au top. Il m’a soutenu durant tout ces heures de souffrance, il était à fond avec moi. Je lui ai broyé les doigts… »

Toutes nos félicitations !

Après des derniers jours de grossesse plutôt difficiles, Maeva Martinez a enfin pu se soulager en serrant son fils dans ses bras. En effet, l’ancienne candidat de Secret Story 10 a officialisé la naissance de son premier enfant sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, Maeva Martinez annonçait son mariage surprise avec Julien. Face à cette nouvelle qui a clôturé 2020 en beauté, la jeune femme a déclaré sur Instagram: « Il y’a 1 ans et quelques jours tu ployais le genoux devant moi, un peu stressé 🤣 et je t’ai dit « oui ». Aujourd’hui c’est devant témoins que nous avons prononcer nos voeux les plus sincères 🙏🏽 me voilà Mme Havez ♥️. Je suis heureuse de vous annoncer que nous sommes officiellement marié et bientôt une famille .. je remercie le ciel de cet amour qui émane autour de moi, de nous, de notre vie, nous sommes chanceux 🍀. Un peu déçu quand même des circonstances.. le covid fait que les choses ne se passe pas comme on aurait aimer mais nous feront notre cérémonie rêver avec nos familles et proches d’ici 1 ans, et comme on l’a rêvé, ça n’en sera que plus merveilleux puisque nous auront notre fils à nos côté 🔥 du coup c’est pas plus mal finalement. De toute façon on fait jamais rien dans les règles de l art 😂 on a aussi décider de faire nos enterrements de vie de garçons et jeunes filles ensemble et non séparément, pourquoi serait-on séparer dans un tel moment ?! Vous en pensez quoi ? 😜 on a aussi décider de le fêter 2 fois, le 2ème à Las Vegas ou nous irons à nouveau nous re marier ( ça sera une dinguerie 😈 ). Mr @ju.havez , je vous menotte, vous ne verrez plus d’autre kikine que la mienne 😂 ».

Et pour couronner le tout, celle qui a recadré un hater qui a attaqué son physique de femme enceinte a enfin pu rencontrer son enfant. En effet, Maeva Martinez est devenue maman pour la première fois en révélant sur ses réseaux sociaux : « Ca y est, il est né. Il est né hier après-midi à l’heure du goûter, après 21 heures de travail. Ce fut extrêmement, extrêmement éprouvant. C’est la chose la plus dure que j’ai faite de toute ma vie (…) Tout s’est très bien passé ».

Maeva Martinez a ensuite ajouté: « Je n’ai pas réussi à dormir cette nuit puisque j’étais à l’affût du moindre petit bruit et que, quand c’était pas bébé, c’était les contractions utérines d’après grossesse qui me font souffrir à la mort et qui sont très longues (…) Le principal, c’est qu’on soit en bonne santé tous les deux (…) Mon petit fils, je vous donnerais bientôt son prénom, il est en très bonne santé. Il est arrivé avec trois semaines d’avance. Il mange très bien. Il fait 2,8 kilos et 48 cm. C’est un petit bébé d’amour et on est aux anges (…) Julien a été au top. Il m’a soutenu durant tout ces heures de souffrance, il était à fond avec moi. Je lui ai broyé les doigts… »

Toutes nos félicitations !