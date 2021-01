A vos carnets bleus ! Ce weekend, Maeva Martinez a donné naissance à son premier enfant. Complètement comblée par son bout de chou et son mari, la jeune femme a dévoilé son prénom ainsi qu’une bonne nouvelle. STAR24 vous raconte tout.

L’année 2021 a très bien commencé pour Maeva Martinez et son chéri. En effet, leur fils est né trois semaines plus tôt que la date prévue. Quelques heures après avoir annoncé la bonne nouvelle, la jeune femme a dévoilé le prénom du bébé mais pas que ! « Aucun mot n’est assez puissant pour décrire ce que l’on ressent à la rencontre de notre Fils Gabriel.. 💙nous sommes heureux de vous présenter ce bout d’amour née à 38 sa, 48cm et 2,835kg. Il se porte à merveille 🖤 je suis tellement heureuse et comblé de bonheur 💛⭐️. Aussi, vous allez le découvrir dans quelques instants, une nouvelle aventure va bientôt commencer entre vous et nous 🤎. Merci infiniment encore pour vos millers de msg d’amour ♥️ @ju.havez je t aime » a-t-elle écrit sous une première photo d’elle et de son enfant.

Et la nouvelle aventure en question n’est autre que… le retour de Maeva Martinez sur les écrans dans Mamans et célèbres ! « On ne pourra pas voir la fin de ma grossesse, ni l’accouchement. Mais j’ai fait des vidéos qui seront peut-être diffusées dans le premier épisode de mon arrivée (…) Je ne compte plus faire de télé-réalité étant mariée et maman. Mais Mamans et célèbres, c’est vachement différent de la télé-réalité. C’est une émission qui est sympa et bienveillante. Donc oui, j’ai décidé d’accepter après avoir bien parlé avec mon mari. Ça peut être une aventure bien sympathique et plus dans mon mood du moment (…) Il sera en retrait. Il a un travail où il a des responsabilités assez importantes. Il n’est pas dans ce monde là. Mais bien évidemment, on le verra de temps à autre. Il ne sera pas là au quotidien avec moi en tout cas » a-t-elle annoncé au cours d’une interview accordée à nos confrères de Melty.

On a hâte de découvrir tout cela!

