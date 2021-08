Transparente avec ses followers, Maeva Martinez a décidé de se la jouer carte blanche ce samedi 28 août dernier sur son compte Instagram. En effet, la jeune femme a annoncé avoir fait une fausse couche alors qu’elle venait tout juste d’apprendre qu’elle était enceinte. STAR24 vous explique tout.

Maeva Martinez a vécu une période difficile lors de l’arrivée de son fils Gabriel. En effet, la jeune femme a vécu un sacré babyblues. D’ailleurs, celle qui a mené son ex en justice s’était livrée sur sa dépression post-partum et a raconté: « Je vous partage ces photos en direct de nos souffrances… Cette nuit et cette journée sont particulièrement difficiles. Toute une nuit à pleurer sans que je comprenne pourquoi, je ne saisis pas ce qui ne va pas et s’il a mal quelque part (…) Il pleure, il pleure et rien ne lui convient. Je ne reconnais pas un pleur qui semble dire qu’il souffre mais j’imagine que s’il est dans cet état c’est que quelque chose le dérange ou lui fait mal (…) Est-ce que c’est égoïste de dire que je n’ai pas eu une demi-heure de répit ? Que je n’en peux plus, que j’ai envie de sortir de cette chambre et ne plus entendre ces pleurs, que j’ai envie de m’assommer pour dormir, que je me sens incomprise et pas suffisamment soutenue ».

Maeva Martinez révèle avoir été victime d’une fausse couche

Fort heureusement, l’influenceuse a dit que tout allait mieux depuis. Seulement voilà, Maeva Martinez a dû se rendre aux urgences la semaine dernière pour un triste sujet. En effet, la jeune maman a appris une mauvaise nouvelle. « En fait, il y a quelques jours j’ai fait un test de grossesse, parce que j’avais un doute, qui s’est révélé positif malgré mes précautions. Ce n’était pas du tout désiré, c’était un accident, et ça datait sur le test de grossesse d’à peu près trois semaines (…) Et un jour, après avoir fait le test, j’ai eu des contractions énormes, suite à ces contractions comme des règles douloureuses, je n’ai pas arrêté de saigner, je saignais beaucoup beaucoup beaucoup. Je me suis dit que je faisais sans doute une fausse couche parce que ce n’est pas normal » a-t-elle confié. Avant de conclure: « Ce n’est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, je suis en bonne santé ».

Bon courage à Maeva Martinez en tout cas !