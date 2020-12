Il a été annoncé qu’une candidate phare de la télé-réalité allait rejoindre les rangs de l’émission Maman et Célèbres. En effet, ce divertissement qui suit le quotidien de jeunes mamans de la télé-réalité française, s’agrandit et nous fait découvrir la nouvelle vie de la jeune maman belge. Star24 vous éclaire sur le sujet.

Après la participation de Stéphanie Clerbois, Jesta, Julie Ricci, Wafa, Kelly Hélard mais également Martika et Julia Paredes qui nous ont ouvert les portes de leur quotidien, c’est autour de la belge Aurélie Van Daelen, et maman d’un garçon de 5 ans, de faire son entrée dans l’émission Mamans et Célèbres. C’est du moins ce qu’ont révélé nos confrères de Melty. En effet, son arrivée pallie au départ de Martika, puisqu’elle aussi a choisi comme Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Benjamin Samat et plus récemment Maeva Ghennam, de s’installer à Dubaï.

La candidate belge de Secret Story 5 qui avait marqué les mémoires pour sa franchise son humour et son côté très nature se présente sous un nouveau jour. Très discrète sur sa vie actuelle, elle forme une magnifique famille recomposée avec son fils et son nouveau compagnon, et a visiblement envie de nous en montrer un peu plus. Parallèlement à la télévision , la belge de 32 ans a su se réinventer et se découvrir une autre passion, celle du textile, car elle a crée sa marque de vêtements pour femmes foudre.by.aurelievandaelen. Un mélange de glamour, sexy avec une touche de rock n’roll, à l’image de la dynamique Aurélie. Absente des programmes télévisés depuis un moment, son retour à l’antenne nous replonge dans l’ancien temps et promet de faire un carton !

Ce n’est pas la seule candidate en date à participer à un nouveau programme, on retrouvera très prochainement la maman de Ruby, Carla Moreau et Adixia, l’ex compagne de Paga, dans l’édition spéciale influenceuse des Reines du Shopping, déjà en tournage elles devraient apparaître bientôt sur nos écrans.

Avez-vous hâte de la revoir à la télé ?

