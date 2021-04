Révélée dans Friendstrip 2, Olivia Kugel a trouvé l’amour grâce à son ami Raphael Pépin qui lui a présenté Alexandre avec qui elle a eu deux magnifiques petits garçons. D’ailleurs, le couple vient de passer un autre cap dans sa vie de famille. STAR24 vous raconte tout.

Il y a presque deux ans, Olivia Kugel faisait son retour sur les écrans en présentant son amoureux dans la Bataille des Couples 2. Malheureusement, le duo n’a pas réussi à remporter l’aventure. Toujours aussi fou amoureux, la belle brune a agrandi sa famille avec Alexandre il y a quelques mois de cela avec la naissance de Carter, le petit frère de Cameron. D’ailleurs, la petite tribu a ouvert les portes de son quotidien à l’émission Mamans et célèbres qui les a même suivi durant leurs vacances à Dubaï qui s’avèrent être inoubliables grâce à un heureux événement.

Mamans et célèbres : Alex a demandé Olivia en mariage

Ce weekend, lors de leur séjour à Dubaï, Alex a décidé de sortir le grand jeu puisqu’il a demandé la main d’Olivia dans d’incroyables conditions. Sous une photo de lui un genou à terre dans le désert, le jeune papa a déclaré: « She said « yes ». Mon fils était aussi investit que moi haha ,il a été pro le cam! Je n’oublierais jamais ce moment ,j’aime cette émotion qui a parcouru mon fils ,ma femme et moi. Je suis fier que cette femme incroyable est dit oui ,et en plus elle était émue de surcroît ,car pour @kugelolivia c’est très dur de montrer ces émotions 🖤. Voilà maintenant tout le monde aura le même nom de famille ,il ne manquait que MAMAN OSSEY 😋 ».

Très émue, Olivia s’est elle aussi confiée à ce sujet et a écrit: « I said YES ❤️. Je vais enfin m’appeler Mrs Ossey pour le plus grand plaisir d’ @iamalexandreossey. Quelle chance d’être aussi comblée dans ma vie 🙏🏼. Je vous aime plus que tout mes 3 hommes. Magnifique surprise dans le désert ! ».

