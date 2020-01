Actuellement sur les écrans dans « Mamans et célèbres », Jesta et Benoît partagent leur quotidien de jeunes parents que ce soit les galères ou les bons moments. D’ailleurs, la belle brune a révélé les véritables raisons sur son séjour à Marrakech sur Instagram.

Jesta et Benoît sont les heureux parents d’un petit Juliann. Un bonheur qu’ils ont partagé avec leurs abonnés mais également avec les téléspectateurs puisqu’ils figurent au casting de Mamans et célèbres. Récemment, les gagnants de la Bataille des Couples ont partagé leur séjour à Marrakech. Mais derrière ces vacances, Jesta et Benoît ont pris une belle initiative.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jesta ASSADI HILLMANN (@jesta_hillmann) le 30 Janv. 2020 à 11 :25 PST

Ainsi, la jeune maman a pris la parole et s’est expliquée sur Instagram: « Une autre facette de notre court séjour à Marrakech. Aujourd’hui nous sommes allé à l’orphelinat de l’association @atlas_kinder pour rencontrer ces enfants, jouer avec eux et échanger quelques sourires. Ce n’est pas grand chose, juste un peu de temps. Si vous êtes sur Marrakech n’hésitez pas à leur rendre visite. (Vous avez l’adresse sur leur Instagram). Malheureusement ces enfants n’ont pas d’électricité ni de chauffage alors j’ai besoin de vous et de votre mobilisation ! PARTAGEZ cette photo en story avec le tag de l’orphelinat @atlas_kinder pour toucher et sensibiliser un maximum de personne. Pour ceux qui le souhaitent je vous met également le lien de la cagnotte pour faire un don dans ma bio Instagram. Merci à @alisunaoff et @aliachergui de nous avoir fait découvrir cette association car si notre visibilité et notre notoriété peut aider ces enfants j’en serais là plus heureuse. 🙏🏻♥️ »

Comme quoi, on peut avoir gagner plusieurs programmes de télé-réalité et se mobiliser pour des causes importantes. Une belle initiative qui a vite été félicitée par les internautes. C’est également le cas de Ali et Alia. En tout cas, bravo à Jesta et Benoît de profiter de leur visibilité de transmettre de jolies initiatives comme ça !

