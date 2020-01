Cela fait plusieurs jours que les téléspectateurs peuvent suivre les aventures de Martika et Julia Paredes dans « Mamans et célèbres ». Malheureusement, c’est pour un sujet pas très joyeux que l’ancienne candidate de « Friendstrip » a pris la parole sur Instagram.

A l’occasion du lancement de « Mamans et célèbres« , Julia Paredes s’expliquait sur ses rapports avec Maxime au micro de Purepeople. « C’est compliqué… Un coup ça va, un coup ça va pas… En tout cas, on est certain d’une chose, c’est qu’on ne se remettra plus ensemble. Moi, je n’en ai aucunement l’intention car, à présent, je ressens de la rancoeur. Tout s’est accumulé, donc ça pourra jamais remarcher. Après, il assume son rôle de père. Il voit sa fille. Là, il l’a eue six jours pendant les vacances. Ça s’est très passé et Luna a passé un bon moment. Ça m’a rassurée car c’est la première fois que je la lui laissais », a-t-elle confié.



Ce jeudi 16 janvier 2020, Julia Paredes qui n'a jamais caché sa difficulté à devenir maman à cause de son Endométriose a révélé être une nouvelle fois victime d'une fausse couche dans un long post Instagram où elle a écrit: « Post temporaire/ Drôle de manière de vous l'annoncer mais avec ce qu'il m'arrive je me doit de vous le dire, peut être que je me sentirai moins seule 🤷🏻‍♀️ Et aussi pour que vous compreniez pourquoi je serai absente des réseaux sociaux ces prochains jours … pour pouvoir me remettre de tout cela une nouvelle fois …. j'étais enceinte de trois mois jusqu'à aujourd'hui, maxime et moi allions vous l'annoncer bientôt( bien que séparés). J'ai une nouvelle fois fait une fausse couche je sais que ça arrive à beaucoup mais c'est très dure à encaisser . J'espère que vous comprendrez mon absence à venir. À croire que les « happy end » ce n'est pas pour moi… »

Nous souhaitons bon courage à la candidate dans cette terrible épreuve.

