Actuellement sur les écrans dans « Mamans et célèbres », Julie Ricci partage son bonheur avec son fils et son mari avec les téléspectateurs. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, ils seront bientôt quatre.

Il y a quelques semaines, Julie Ricci était victime d’une fausse couche. Un drame qu’elle a partagé avec sa communauté. Mais après la pluie vient le beau temps. En effet, la petite famille va s’agrandir dans quelques mois. Enceinte de son deuxième enfant, Julie Ricci s’est confiée au sujet de cette nouvelle grossesse au micro de Purepeople. « En fait, c’est simple, moi, je suis une femme réglée au jour le jour. Donc dès que j’ai quatre jours de retard, je sais qu’il y a une chance pour que je sois enceinte. Pour lui annoncer, je l’attendais dans la chambre et je lui ai demandé s’il voulait jouer à un jeu. J’avais mis mes mains derrière mon dos avec le test de grossesse dans l’une d’elles et il a choisi la bonne (…) J’ai pris 8 kilos d’amour pour l’instant ! », a-t-elle raconté.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julie Ricci (@juliericci_officiel) le 15 Janv. 2020 à 10 :29 PST

Concernant son impressionnant babybump, Julie Ricci a ajouté: « C’est vrai que ça a été très rapide ! J’ai été surprise que le ventre soit sorti aussi vite. C’est sûrement un peu ma faute, car j’ai beaucoup mangé et je me sens déjà un peu essoufflée. Donc j’essaie de recommencer à manger correctement et de me prendre en main. C’est encore le début, mais j’ai déjà gonflé du visage et je commence à ne pas trop m’aimer physiquement, il faut que je fasse attention. Mais ça fait partie du jeu et c’est pour la bonne cause ! Tant que mon enfant est en bonne santé, je veux bien ressembler au petit bonhomme Michelin ! (rires). »

En tout cas, une chose est sûre: Julie Ricci est rayonnante et cela fait plaisir à voir !

Actuellement sur les écrans dans « Mamans et célèbres », Julie Ricci partage son bonheur avec son fils et son mari avec les téléspectateurs. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, ils seront bientôt quatre.

Il y a quelques semaines, Julie Ricci était victime d’une fausse couche. Un drame qu’elle a partagé avec sa communauté. Mais après la pluie vient le beau temps. En effet, la petite famille va s’agrandir dans quelques mois. Enceinte de son deuxième enfant, Julie Ricci s’est confiée au sujet de cette nouvelle grossesse au micro de Purepeople. « En fait, c’est simple, moi, je suis une femme réglée au jour le jour. Donc dès que j’ai quatre jours de retard, je sais qu’il y a une chance pour que je sois enceinte. Pour lui annoncer, je l’attendais dans la chambre et je lui ai demandé s’il voulait jouer à un jeu. J’avais mis mes mains derrière mon dos avec le test de grossesse dans l’une d’elles et il a choisi la bonne (…) J’ai pris 8 kilos d’amour pour l’instant ! », a-t-elle raconté.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julie Ricci (@juliericci_officiel) le 15 Janv. 2020 à 10 :29 PST

Concernant son impressionnant babybump, Julie Ricci a ajouté: « C’est vrai que ça a été très rapide ! J’ai été surprise que le ventre soit sorti aussi vite. C’est sûrement un peu ma faute, car j’ai beaucoup mangé et je me sens déjà un peu essoufflée. Donc j’essaie de recommencer à manger correctement et de me prendre en main. C’est encore le début, mais j’ai déjà gonflé du visage et je commence à ne pas trop m’aimer physiquement, il faut que je fasse attention. Mais ça fait partie du jeu et c’est pour la bonne cause ! Tant que mon enfant est en bonne santé, je veux bien ressembler au petit bonhomme Michelin ! (rires). »

En tout cas, une chose est sûre: Julie Ricci est rayonnante et cela fait plaisir à voir !