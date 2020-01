Dix mamans : dix anciennes candidates de télé-réalité que vous avez suivi. Découvrez les en tant que maman dans « Mamans et célèbres ». Et pour commencer ? Rende-vous avec Stéphanie Clerbois, Jesta et Benoît, Julie Ricci, Liam Di Benedetto, Martika ou encore Liam Di Benedetto.

Jesta et Benoît sont les heureux parents du petit Juliann. Après avoir vécu Koh-Lanta et La Bataille des Couples qu’ils ont gagné, les deux tourtereaux ont concrétisé leur amour en se mariant et en devenant parents. Grâce à leur métier d’influenceurs, ils peuvent se concentrer sur leur fils sans le faire garder pour le moment. Alors qu’ils doivent préparer leur valise, c’est la mission puisque bébé s’est réveillé. Alors que Benoît relativise, Jesta panique à l’idée d’oublier quelque chose. Chargés comme jamais, ils partent pour une semaine… ça promet !

On part ensuite à Monaco pour suivre la deuxième (future) maman : Martika. Avec Umberto, ils partent pour la troisième échographie pour voir comment va leur petite fille. Elle stresse pour le jour de l’accouchement. La belle brune a même peur de s’évanouir. Martika va immortaliser sa grossesse avec un shooting dans un bain de lait d’ânesse. Elle est satisfaite du résultat.

Place à la Belgique pour retrouver Stéphanie Clerbois et son adorable Liam. Séparée du papa de son fils, elle est perdue lorsqu’il n’est pas là. Seulement voilà, pas question pour elle de retrouver l’amour pour le moment, elle ne voit que par son bout de chou. Ils vont se préparer à faire les achats de la rentrée.

Retour dans le sud de la France pour rencontrer Joy et Liam Di Benedetto. Oubliez la fille colérique et « fille à papa », sa vie a pris un tout autre tournant. Joy est toute sa vie, elles sont fusionnelles. Elle a appris qu’elle avait un kyste au cerveau lorsqu’elle était âgée de trois mois ce qui la rend malvoyante. Maman célibataire, la candidate bénéficie de l’aide de sa grand-mère. De ce fait, elle a choisi de quitter Saint-Tropez pour se rapprocher d’elle à Nice. La jeune femme craque en pensant à l’handicap de sa fille. Elle aimerait que sa fille commence à marcher pour se rassurer, elle ne peut pas s’empêcher à la comparer aux autres enfants. Elle espère que son rendez-vous chez l’ophtalmo sera porteur de bonnes nouvelles.

Stéphanie est en mission shopping pour trouver la tenue et les chaussures de rentrée pour Liam. C’est la mission, le petit garçon recherche absolument une paire grise. Liam aime tout le magasin et ne sait plus où donner de la tête. Mais bon, rentrée oblige ! Après cette journée chargée, ils rendent service au papa de la Belge. Il s’avère que c’est un jeune papy totalement gaga. Ses copines lui offrent un bon pour un speed dating. Elle n’a pas envie de rencontrer quelqu’un pour le moment.

Rendez-vous chez Julie Ricci ! Depuis son accident avec Gianni, elle est devenue encore plus protectrice. Pour commencer, on fête les un an du bout de chou. Au programme ? Ballons, plein de gâteaux colorés mais également… un poney !

Dix mamans : dix anciennes candidates de télé-réalité que vous avez suivi. Découvrez les en tant que maman dans « Mamans et célèbres ». Et pour commencer ? Rende-vous avec Stéphanie Clerbois, Jesta et Benoît, Julie Ricci, Liam Di Benedetto, Martika ou encore Liam Di Benedetto.

Jesta et Benoît sont les heureux parents du petit Juliann. Après avoir vécu Koh-Lanta et La Bataille des Couples qu’ils ont gagné, les deux tourtereaux ont concrétisé leur amour en se mariant et en devenant parents. Grâce à leur métier d’influenceurs, ils peuvent se concentrer sur leur fils sans le faire garder pour le moment. Alors qu’ils doivent préparer leur valise, c’est la mission puisque bébé s’est réveillé. Alors que Benoît relativise, Jesta panique à l’idée d’oublier quelque chose. Chargés comme jamais, ils partent pour une semaine… ça promet !

On part ensuite à Monaco pour suivre la deuxième (future) maman : Martika. Avec Umberto, ils partent pour la troisième échographie pour voir comment va leur petite fille. Elle stresse pour le jour de l’accouchement. La belle brune a même peur de s’évanouir. Martika va immortaliser sa grossesse avec un shooting dans un bain de lait d’ânesse. Elle est satisfaite du résultat.

Place à la Belgique pour retrouver Stéphanie Clerbois et son adorable Liam. Séparée du papa de son fils, elle est perdue lorsqu’il n’est pas là. Seulement voilà, pas question pour elle de retrouver l’amour pour le moment, elle ne voit que par son bout de chou. Ils vont se préparer à faire les achats de la rentrée.

Retour dans le sud de la France pour rencontrer Joy et Liam Di Benedetto. Oubliez la fille colérique et « fille à papa », sa vie a pris un tout autre tournant. Joy est toute sa vie, elles sont fusionnelles. Elle a appris qu’elle avait un kyste au cerveau lorsqu’elle était âgée de trois mois ce qui la rend malvoyante. Maman célibataire, la candidate bénéficie de l’aide de sa grand-mère. De ce fait, elle a choisi de quitter Saint-Tropez pour se rapprocher d’elle à Nice. La jeune femme craque en pensant à l’handicap de sa fille. Elle aimerait que sa fille commence à marcher pour se rassurer, elle ne peut pas s’empêcher à la comparer aux autres enfants. Elle espère que son rendez-vous chez l’ophtalmo sera porteur de bonnes nouvelles.

Stéphanie est en mission shopping pour trouver la tenue et les chaussures de rentrée pour Liam. C’est la mission, le petit garçon recherche absolument une paire grise. Liam aime tout le magasin et ne sait plus où donner de la tête. Mais bon, rentrée oblige ! Après cette journée chargée, ils rendent service au papa de la Belge. Il s’avère que c’est un jeune papy totalement gaga. Ses copines lui offrent un bon pour un speed dating. Elle n’a pas envie de rencontrer quelqu’un pour le moment.

Rendez-vous chez Julie Ricci ! Depuis son accident avec Gianni, elle est devenue encore plus protectrice. Pour commencer, on fête les un an du bout de chou. Au programme ? Ballons, plein de gâteaux colorés mais également… un poney !