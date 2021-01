Maman comblée d’un petit garçon prénommé Swan Anthony, Mélanie Martial s’est retirée des écrans pendant un petit moment. Mais la femme d’Anthony Martial pourrait-elle ouvrir les portes de son quotidien à la télévision ? On a enfin la réponse !

Cet été, Mélanie Martial a fait son retour sur les écrans grâce aux Marseillais VS le reste du monde 5 même si la jeune femme n’a pas été satisfaite par cette expérience. Mais celle qui a répondu aux haters pourrait-elle intégrer la prochaine saison des Mamans et célèbres ? « Ah non. Je trouve ça très bien, en plus l’émission je l’aime bien, j’aime bien la regarder je trouve ça cool. Ça permet de comprendre plein d’autres choses, de découvrir les mamans différemment. Mais non pas vraiment parce que, au départ déjà, je ne voulais pas montrer mon fils. (…) Je snappais et dès qu’on voyait un peu trop sa tête, je supprimais le snap. Donc ça m’a beaucoup angoissée cette situation » a-t-elle répondu au cours d’une interview accordée à nos confrères de Gossip Room.

Mélanie Martial qui a été lynchée sur son statut de femme de footballeur a ensuite ajouté: « Nos avis changent au fur et à mesure qu’on voit les émissions parce que je trouve que ça donne une très bonne image et ça peut montrer plein de choses (…) Le problème c’est que pour montrer vraiment ma vie, je pense que mon mari il ne voudra pas. Déjà pour faire des interviews, lui, c’est tout un truc alors si je dois le faire filmer et qu’il s’exprime sur un sujet, ça va le saouler. Donc ce ne serait pas la réalité quoi ». Il faudra donc se contenter des contenus postés sur ses réseaux sociaux et d’un éventuel retour en solo dans une autre émission de télé-réalité.

Dans quel programme aimeriez-vous voir ou revoir Mélanie Martial ?

Maman comblée d’un petit garçon prénommé Swan Anthony, Mélanie Martial s’est retirée des écrans pendant un petit moment. Mais la femme d’Anthony Martial pourrait-elle ouvrir les portes de son quotidien à la télévision ? On a enfin la réponse !

Cet été, Mélanie Martial a fait son retour sur les écrans grâce aux Marseillais VS le reste du monde 5 même si la jeune femme n’a pas été satisfaite par cette expérience. Mais celle qui a répondu aux haters pourrait-elle intégrer la prochaine saison des Mamans et célèbres ? « Ah non. Je trouve ça très bien, en plus l’émission je l’aime bien, j’aime bien la regarder je trouve ça cool. Ça permet de comprendre plein d’autres choses, de découvrir les mamans différemment. Mais non pas vraiment parce que, au départ déjà, je ne voulais pas montrer mon fils. (…) Je snappais et dès qu’on voyait un peu trop sa tête, je supprimais le snap. Donc ça m’a beaucoup angoissée cette situation » a-t-elle répondu au cours d’une interview accordée à nos confrères de Gossip Room.

Mélanie Martial qui a été lynchée sur son statut de femme de footballeur a ensuite ajouté: « Nos avis changent au fur et à mesure qu’on voit les émissions parce que je trouve que ça donne une très bonne image et ça peut montrer plein de choses (…) Le problème c’est que pour montrer vraiment ma vie, je pense que mon mari il ne voudra pas. Déjà pour faire des interviews, lui, c’est tout un truc alors si je dois le faire filmer et qu’il s’exprime sur un sujet, ça va le saouler. Donc ce ne serait pas la réalité quoi ». Il faudra donc se contenter des contenus postés sur ses réseaux sociaux et d’un éventuel retour en solo dans une autre émission de télé-réalité.

Dans quel programme aimeriez-vous voir ou revoir Mélanie Martial ?