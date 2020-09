Vincent Queijo et Rym ont accepté de faire leur retour sur les écrans dans Mamans et célèbres. En effet, les deux tourtereaux partagent leur quotidien de futurs parents. Mais vont-ils quitter la France pour leur fille ? STAR24 vous explique tout.

Vincent Queijo et Rym filent le parfait amour depuis bientôt un an. Très vite, cela a été le coup de foudre entre les deux anciens candidats de La Villa des cœurs brisés 5. D’ailleurs, dans quelques semaines, ils passeront un autre cap dans leur relation puisqu’ils vont devenir parents d’une petite fille. Concernant leur avenir, Vincent Queijo s’est exprimé sur l’éventualité d’un potentiel départ de la France. « C’est vrai que la solution pour tout vous dire ça aurait été de déménager sauf qu’on ne veut pas déménager en France » a d’abord expliqué celui qui a défendu sa chérie contre Booba sur Instagram.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vincent Queijo (@vincentqueijo) le 27 Août 2020 à 9 :28 PDT

Avant de poursuivre: « On souhaite partir mais on ne sait pas quand est-ce qu’on peut le faire parce qu’on attend de savoir comment notre fille va, si on arrive à bien gérer (…). Notre souhait ça aurait été de déménager dans le meilleur des cas, à l’étranger, au Portugal dans un premier temps et peut-être après un peu l’Espagne pour voir quel pays nous convient le mieux. (…) Mais on ne peut pas partir comme ça, il faut qu’on voie comment ça se passe avec le bébé, comment on gère en tant que parents (…). Je pense qu’il faut faire au moins six mois avec notre bébé pour ensuite prendre notre décision. On aimerait un espace plus large, à Lisbonne. (…) On ne se donne pas de date et le jour où Rym et moi, on se regardera et on se dira : ‘Écoute, on gère, on peut partir’, là, on partira ».

Etes-vous heureux de retrouver Vincent Queijo et Rym dans Mamans et célèbres ?

