Quelques semaines après son mariage avec Oliver, Wafa a révélé être enceinte de son troisième enfant. Et c’est un petit garçon qui vient tout juste d’agrandir la joyeuse petite famille comme l’a annoncé la candidate de « Mamans et célèbres » sur Instagram. STAR24 vous raconte tout.

Après avoir annoncé sa troisième grossesse, Wafa s’est livrée au sujet de l’heureux événement au micro de nos confrères de Purebreak: « J’étais déterminée. On a dit avec Oliver : ‘vas-y, si on doit faire un enfant, c’est maintenant. On est chaud, tant qu’on est jeune, on est encore un peu dedans avec Jenna. On a foncé et après j’ai dit ‘t’es sûr Oliver ?’. Et un mois après, j’étais enceinte. (…) Quand on l’a su, on a trop rigolé (…) Ma grossesse se passe super bien. J’ai des nausées, je me sens ballonnée le soir. (…) Je suis très fatiguée, mais je tiens le coup ».

Mamans et célèbres : Wafa a accouché de son troisième enfant

Mais le début de semaine a commencé sous le signe du carnet bleu pour Wafa et Oliver. En effet, les deux époux ont enfin pu serrer leur fils dans leurs bras. C’est ce qu’a annoncé la candidate qui a été en guerre avec Jesta sur Instagram tout en donnant quelques détails sur son accouchement et la venue du petit Aaron. « Notre petit prince 🤴 est arrivé enfin!!!!! C’était mon accouchement le plus difficile , je vous raconte tout très vite ! Voici Aaron 3k970g ❤️ le 19 avril 2021 0n a eu une équipe de choc ! Merci au personnel soignants ❤️ » a-t-elle confié.

De son côté, le jeune papa a annoncé: « Une mère exceptionnelle, une femme dont je suis tellement fière, tellement courageuse, encore une fois tu as été extraordinaire aujourd’hui. Depuis 5h ce matin nous y sommes, enfin tu es la…Je vous présente notre fils :❤️ AARON ❤️ né ce lundi 19/04/2021 3kg970 de pur bonheur, de beauté et d’amour. Ma magnifique famille s’agrandit, je suis le papa le plus heureux et chanceux au monde.❤️ ».

Toutes nos félicitations à la joyeuse famille !