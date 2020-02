Cet été, Wafa participait à « la Bataille des couples saison 2 » avec son amoureux. D’ailleurs, Oliver lui a demandé sa main lors de leurs vacances. Actuellement dans « Mamans et célèbres », la grande copine de Jesta est en plein préparatif et s’est confiée à ce sujet.

Découverte en 2010 dans Koh-Lanta, Wafa en a fait du chemin depuis. Après avoir participé à Friendstrip, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir son quotidien dans Mamans et célèbres. Ainsi, on va découvrir Manel et Jenna mais également les préparatifs de son mariage avec Oliver. Tout d’abord, on a pu découvrir les essayages de robe pour le jour J avec les fillettes et on adore ! C’est lors de la conférence de presse du programme que la jeune femme a donné des détails sur la cérémonie au micro de TéléStar: « Le mariage aura lieu en septembre 2020 dans un petit manoir à Toulouse mais je ne veux pas tout dévoiler car je préfère éviter que certaines personnes que je ne connais pas se ramènent (rires) (…) J’aurais une robe blanche pour la mairie puis mes robes traditionnelles car je suis d’origine marocaine et j’ajouterais une note anglaise. On a réussi à mélanger nos origines et à apporter notre touche ». En effet, son fiancé est d’origine britannique.

Le mariage se passera sur trois jours. Wafa a précisé qu’elle va organiser une séance de henné ainsi qu’une fête de deux jours. « On sera une centaine de personnes. Les anglais adorent faire la fête et nous aussi donc on va bien s’amuser. » a-t-elle ajouté. En ce qui concerne les invités, l’ancienne candidate de Friendstrip 3 a bien entendu l’intention de convier ses grands amis Jesta et Benoît. Pour rappel, elle avait fait la grande annonce sur Instagram en disant: « I said YES ! Dans mon pays, mes racines, tellement heureuse ! ».

