Tic, tac, l’arrivée du bébé approche à grand pas pour Charlène et Benoît. En effet, les deux amoureux connus dans « Secret Story 10 » vont bientôt pouvoir serrer leur petit garçon dans leurs bras. D’ailleurs, nous allons pouvoir suivre leur quotidien de jeunes parents dans la nouvelle saison de « Mamans et célèbres » !

Bien avant de participer à Secret Story 10, Benoît et Charlène filaient le parfait amour. Et il semblerait que leur aventure au sein du campus des secrets n’a fait que renforcer leur relation. Toujours en couple, ils ont annoncé qu’ils allaient devenir parents il y a quelques semaines de cela. « J’étais beaucoup vaseuse le matin, j’ai dû vomir deux fois, et encore… Quasi rien ! J’ai eu beaucoup de chance sur ça ! Je suis juste beaucoup fatiguée par moments (…) Moi qui suis sportive et qui ai l’habitude de faire attention, ça n’a pas été si facile de voir mon corps changer. Je ne me suis pas pesée depuis que je suis rentrée, mais j’avais pris 2,5 kilos avant de partir à Dubaï (…) Je pense que c’est comme ça pour beaucoup de femmes, surtout quand c’est la première grossesse, car je découvre une nouvelle sensation et je me pose beaucoup de questions. Mais heureusement, je suis bien entourée, donc je peux vite demander à ma soeur qui n’est pas loin par exemple » a ensuite raconté la jeune femme au sujet de sa grossesse.

S’ils se sont écartés des écrans, sachez que vous allez bientôt pouvoir les retrouver dans Mamans et célèbres 2 comme l’a révélé la belle blonde dans sa story Instagram où elle a raconté: « On a commencé à tourner en mars, on a fait pas mal de jours déjà (…) Je suis trop contente, vous allez nous voir de l’intérieur, ça va changer, ça nous correspond.C’est notre quotidien tout simplement (…) Vous allez découvrir mon alitement (…) Vous allez découvrir la nouvelle maison et l’installation de la chambre (…) On a hâte de partager tout ça avec vous et nos débuts en tant que parents«

Une annonce qui risque de ravir ceux qui avaient hâte de les revoir sur les écrans !

