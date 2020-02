Stéphanie Clerbois a toujours été connue comme étant blonde aux yeux bleus depuis sa participation à « Secret Story ». Seulement voilà, il semblerait que la candidate de « Mamans et célèbres » ait eu envie de changement. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le résultat est radical.

Il y a quelques mois, Stéphanie Clerbois participait aux Anges 11. En couple, elle n’avait pas souhaité faire un long séjour dans le programme pour retrouver son amoureux et son fils. De nouveau célibataire, elle a partagé son quotidien de maman dans la nouvelle émission signée TFX. D’ailleurs, on peut y apercevoir son ex et père de son fils avec qui les rapports restent cordiaux désormais. En revanche, nous ignorons encore si un retour de flammes est envisageable. Mais en attendant, c’est pour un tout autre sujet que la maman de Liam a fait parler d’elle.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🌸 Stéphanie Clerbois (@speana20) le 31 Janv. 2020 à 9 :08 PST

En effet, la Belge a décidé de s’accorder un tout nouveau look capillaire en mode brune à frange. Résultat qu’elle a montré sur Instagram. « ‘les brunes ne comptent pas pour des prunes’. A force de me le répéter, j’ai décidé de tester! 😁👩🏻@blkluxuryhair @anastasia__mua Bon week-end à tous.❤️ » a-t-elle annoncé sur Instagram. Seulement voilà, il ne s’agit que d’une simple perruque. Pourtant, cette chevelure brune a totalement été validée par les fans de Stéphanie Clerbois.

Ainsi, elle a reçu des commentaires tels que: « OH MY GOSH comme tu es belle 😍😍😍 incroyable j’aurais jamais pensé que ça t’aille aussi bien, ça te va trooooop bien 💕💕💕💕💕 » ou encore « Femme fatale 💣 ». Mais aussi: « Je suis carrément fan en brune à frange 😍😍😍😍🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 » et « Waouw waouw waouw j’ai pas les mots sur sa beauté là 😭😍🤤🤧🥵 la plus belle de toute vraiment et merci pour tout 🙏🏻❤❤👑 ».

On ne sait pas vous mais nous on est totalement fans de ce look !

