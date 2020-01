Il y a quelques jours, Julia Paredes prenait la parole pour parler d’un triste événement. Quelques mois après sa fausse couche, elle a de nouveau perdu son bébé en plus de sa séparation avec Maxime. Opérée ces dernières heures, la maman de Luna a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

Actuellement sur les écrans dans « Mamans et célèbres », Julia Paredes fait des mises à jour sur sa vie sur les réseaux sociaux. Notamment lors de sa récente fausse couche qu’elle a dévoilé de la manière suivante sur Instagram: « Post temporaire/ Drôle de manière de vous l’annoncer mais avec ce qu’il m’arrive je me doit de vous le dire, peut être que je me sentirai moins seule 🤷🏻‍♀️ Et aussi pour que vous compreniez pourquoi je serai absente des réseaux sociaux ces prochains jours … pour pouvoir me remettre de tout cela une nouvelle fois …. j’étais enceinte de trois mois jusqu’à aujourd’hui, maxime et moi allions vous l’annoncer bientôt( bien que séparés). J’ai une nouvelle fois fait une fausse couche je sais que ça arrive à beaucoup mais c’est très dure à encaisser . J’espère que vous comprendrez mon absence à venir. À croire que les « happy end » ce n’est pas pour moi… »

Opérée d’urgence, Julia Paredes a donné de ses nouvelles ce vendredi 17 janvier 2020 sur sa story Instagram où elle a déclaré: « L’opération s’est bien passée. Je me remets doucement psychologiquement et physiquement. Merci énormément pour tout votre soutien. Je prends encore un peu de repos et reviens très bientôt.«

Nous souhaitons un bon rétablissement à Julia Paredes et nous lui adressons toutes nos ondes positives en cette période difficile. En tout cas, l’ex de Maxime peut compter sur le soutien de toute sa communauté ainsi que de ses proches. En attendant, elle reste présente dans les épisodes de Mamans et célèbres.

Il y a quelques jours, Julia Paredes prenait la parole pour parler d’un triste événement. Quelques mois après sa fausse couche, elle a de nouveau perdu son bébé en plus de sa séparation avec Maxime. Opérée ces dernières heures, la maman de Luna a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

Actuellement sur les écrans dans « Mamans et célèbres », Julia Paredes fait des mises à jour sur sa vie sur les réseaux sociaux. Notamment lors de sa récente fausse couche qu’elle a dévoilé de la manière suivante sur Instagram: « Post temporaire/ Drôle de manière de vous l’annoncer mais avec ce qu’il m’arrive je me doit de vous le dire, peut être que je me sentirai moins seule 🤷🏻‍♀️ Et aussi pour que vous compreniez pourquoi je serai absente des réseaux sociaux ces prochains jours … pour pouvoir me remettre de tout cela une nouvelle fois …. j’étais enceinte de trois mois jusqu’à aujourd’hui, maxime et moi allions vous l’annoncer bientôt( bien que séparés). J’ai une nouvelle fois fait une fausse couche je sais que ça arrive à beaucoup mais c’est très dure à encaisser . J’espère que vous comprendrez mon absence à venir. À croire que les « happy end » ce n’est pas pour moi… »

Opérée d’urgence, Julia Paredes a donné de ses nouvelles ce vendredi 17 janvier 2020 sur sa story Instagram où elle a déclaré: « L’opération s’est bien passée. Je me remets doucement psychologiquement et physiquement. Merci énormément pour tout votre soutien. Je prends encore un peu de repos et reviens très bientôt.«

Nous souhaitons un bon rétablissement à Julia Paredes et nous lui adressons toutes nos ondes positives en cette période difficile. En tout cas, l’ex de Maxime peut compter sur le soutien de toute sa communauté ainsi que de ses proches. En attendant, elle reste présente dans les épisodes de Mamans et célèbres.