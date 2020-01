Contrairement à ce que l’on peut voir dans les premiers épisodes de « Mamans et célèbres », Julia Paredes n’est plus en couple avec Maxime. Mais un retour de flammes est-il envisageable avec le père de sa fille Luna ? La jeune femme a donné la réponse au micro de nos confrères de Purepeople.

Il y a quelques semaines, Julia Paredes poussait un coup de gueule concernant son ex. En effet, Maxime se plaignait qu’il ne pouvait pas voir sa fille pour le nouvel an. Il en profitait pour pointer du doigt la maman de Luna. Seulement voilà, si beaucoup de personnes imaginaient qu’il ne s’agissait que d’une crise entre les deux parents, ils sont actuellement bel et bien séparés.

Désormais séparés, Julia Paredes a fait le point sur leur relation auprès de Purepeople: « C’est compliqué… Un coup ça va, un coup ça va pas… En tout cas, on est certain d’une chose, c’est qu’on ne se remettra plus ensemble. Moi, je n’en ai aucunement l’intention car, à présent, je ressens de la rancoeur. Tout s’est accumulé, donc ça pourra jamais remarcher. Après, il assume son rôle de père. Il voit sa fille. Là, il l’a eue six jours pendant les vacances. Ça s’est très passé et Luna a passé un bon moment. Ça m’a rassurée car c’est la première fois que je la lui laissais ».

Mais cela signifie-t-il que Julia Paredes est prête à retrouver l’amour ? « Je pense que j’ai un blocage. Je n’ai pas envie de retrouver quelqu’un, car je veux rester avec ma fille. On est très fusionnelles et Maxime me l’a souvent reproché. Il me disait que j’étais une maman et plus une femme parce que je suis tout le temps avec ma fille. C’est vrai, mais il faut comprendre qu’elle est plus importante que tout. Je ne peux donc pas me projeter avec quelqu’un et je pense que je ne suis pas prête à me remettre en couple », a répondu la jolie brune. Voilà qui est dit

