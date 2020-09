Il y a un an, Julia Paredes ouvrait les portes de son quotidien et celui de sa fille en intégrant le casting de Mamans et célèbres. L’occasion pour nous également de suivre sa relation avec Maxime Parisi. Séparés depuis plusieurs mois, ils se seraient retrouvés comme en témoignent leur Instagram.

L’histoire d’amour entre Julia Paredes et Maxime Parisi est compliquée. Et pourtant, les deux tourtereaux finissent toujours par se retrouver. S’ils se sont séparés durant le confinement, la rentrée aura eu du bon pour eux deux. De nouveau ensemble, la belle brune a partagé leur bonheur sur Instagram.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julia Paredes (@julia_paredes_off) le 22 Sept. 2020 à 11 :25 PDT

Face aux bons retours reçus de la part des internautes, Julia Paredes a tenu à les remercier en expliquant dans une autre publication: « Merci à tous pour ces messages d’amour que l’on a reçu avec @maximeparisi_ifbbpro 💓 Pour ceux qui se posent des questions sur nos retrouvailles on comprends totalement et on vous laisse découvrir tout cela dans les prochains épisodes de Mamans et Célèbres 🤩 D’ailleurs vous allez découvrir plein de choses dans les épisodes, de nos retrouvailles jusqu’à maintenant et plein de surprises que l’on ne peut pas encore vous dévoiler… Pour découvrir nos petits secrets rendez vous du lundi au vendredi à 17h sur @tfxtv #amour#happy#happyness#mum#mumlife#love« .



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julia Paredes (@julia_paredes_off) le 23 Sept. 2020 à 10 :05 PDT

Comme quoi, l’amour triomphe toujours. Du côté des autres candidates de l’émission, Kelly Hélard a récemment annoncé le sexe de son deuxième enfant dont on peut suivre la grossesse dans les épisodes de Mamans et célèbres. En ce qui concerne le cas de Stéphanie Clerbois, on ne peut pas dire qu’elle ait la chance de vivre tout cela à deux puisqu’elle vient d’officialiser sa rupture avec Eric. Serait-ce définitif ?

En attendant, que pensez-vous de la réconciliation entre Julia Paredes et Maxime Parisi ? Etes-vous surpris de les revoir ensemble ?

Il y a un an, Julia Paredes ouvrait les portes de son quotidien et celui de sa fille en intégrant le casting de Mamans et célèbres. L’occasion pour nous également de suivre sa relation avec Maxime Parisi. Séparés depuis plusieurs mois, ils se seraient retrouvés comme en témoignent leur Instagram.

L’histoire d’amour entre Julia Paredes et Maxime Parisi est compliquée. Et pourtant, les deux tourtereaux finissent toujours par se retrouver. S’ils se sont séparés durant le confinement, la rentrée aura eu du bon pour eux deux. De nouveau ensemble, la belle brune a partagé leur bonheur sur Instagram.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julia Paredes (@julia_paredes_off) le 22 Sept. 2020 à 11 :25 PDT

Face aux bons retours reçus de la part des internautes, Julia Paredes a tenu à les remercier en expliquant dans une autre publication: « Merci à tous pour ces messages d’amour que l’on a reçu avec @maximeparisi_ifbbpro 💓 Pour ceux qui se posent des questions sur nos retrouvailles on comprends totalement et on vous laisse découvrir tout cela dans les prochains épisodes de Mamans et Célèbres 🤩 D’ailleurs vous allez découvrir plein de choses dans les épisodes, de nos retrouvailles jusqu’à maintenant et plein de surprises que l’on ne peut pas encore vous dévoiler… Pour découvrir nos petits secrets rendez vous du lundi au vendredi à 17h sur @tfxtv #amour#happy#happyness#mum#mumlife#love« .



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julia Paredes (@julia_paredes_off) le 23 Sept. 2020 à 10 :05 PDT

Comme quoi, l’amour triomphe toujours. Du côté des autres candidates de l’émission, Kelly Hélard a récemment annoncé le sexe de son deuxième enfant dont on peut suivre la grossesse dans les épisodes de Mamans et célèbres. En ce qui concerne le cas de Stéphanie Clerbois, on ne peut pas dire qu’elle ait la chance de vivre tout cela à deux puisqu’elle vient d’officialiser sa rupture avec Eric. Serait-ce définitif ?

En attendant, que pensez-vous de la réconciliation entre Julia Paredes et Maxime Parisi ? Etes-vous surpris de les revoir ensemble ?