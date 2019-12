Depuis sa participation aux Anges 11, Liam Di Benedetto s’était retirée des écrans. En attendant, la jeune femme s’est reconcentrée sur sa fille Joy. Seulement voilà, à quelques jours du lancement de Maman et Célèbres, elle vient de pousser un coup de gueule contre son ex. Explications.

Entre Liam Di Benedetto et son ex, les fêtes de fin d’année ne vont pas se passer dans la joie et la bonne humeur… Bien au contraire ! Récemment, une étrange vidéo portait à croire qu’il avait même été violent. « Je vais commencer par le commencement. De un c’est un homme donc on va dire que je fais pas trop le poids. Et de deux, c’est quelqu’un que je connais très bien. (…) Vous dire qui c’est ça ne changera rien (…) Je suis allée aux urgences car je devais faire constater mes blessures. J’ai un oedème au niveau de l’arcade (…), j’ai un hématome dans la tête et j’ai un hématome au niveau de la cuisse. (…) Je voulais vraiment vous rassurer… (…) En vrai je ne me suis pas battue, on m’a frappé et je me suis défendue », confiait la jeune femme sur Snapchat.

Cependant, on ignore s’il s’agit bien de lui. En tout cas, les hostilités sont toujours au goût du jour entre Liam Di Benedetto et son ex. C’est ce que nous apprenons par son dernier coup de gueule dans sa story. « Çà se prétend être père et c’est même pas capable d’offrir des cadeaux pur sa fille à noël. Par contre, pour niquer des putes là on a des sous mais quand il s’agit de sa fille il n’y a plus personne mdr #chacunsespriorites alala et après ça fait le gros. Mais que sur snap, quand il faut agir y’a pas un pour faire deux. Il me dégoûte. Les mecs comme ça, faites pas des gosses si t’as d’autres priorités dans ta vie », a écrit la maman de la petite Joy.

Outch, ça pique !

