Décidément, l’année 2020 va être inoubliable pour Wafa et sa petite famille. Entre le mariage, le tournage de Mamans et célèbres et maintenant l’arrivée d’un troisième bébé… Le bonheur est absolu malgré une grossesse compliquée. STAR24 vous explique tout.

Début septembre, Wafa et Oliver se disaient « oui » pour le meilleur et pour le pire. D’ailleurs, la jeune femme nous a fait des confidences sur son mariage mixte et nous a donné les détails suivants: « On a presque tout fini, on va se marier en septembre. On est dans les préparatifs (…) Je suis en train d’essayer mes robes orientales (…) Ce sera un mariage mixte. Il y aura une touche orientale et une touche anglaise vu que Oliver est anglais. On va faire un mix et ça va être très bien (…) Vous allez avoir plein de choses dans Mamans et célèbres (…) On vient d’acheter notre maison (…) On est en plein travaux (…) J’ai hâte que cette année se termine pour pouvoir faire plein d’autres choses ».

L’ancienne candidate de Friendstrip 3 a commencé la semaine en annonçant un grand moment pour elle et sa famille à ses abonnés. « Baby 3 is coming !!!! Nous sommes très heureux de partager cette bonne nouvelle avec vous Je vous propose d’aller jeter un œil sur mon itw sur @mytf1_off pour en savoir plus ❤️ » a-t-elle annoncé en dévoilant son babybump.

Mais comment se déroule cette nouvelle grossesse ? Wafa a donné de ses nouvelles au micro de nos confrères de Purebreak: « J’étais déterminée. On a dit avec Oliver : ‘vas-y, si on doit faire un enfant, c’est maintenant. On est chaud, tant qu’on est jeune, on est encore un peu dedans avec Jenna. On a foncé et après j’ai dit ‘t’es sûr Oliver ?’. Et un mois après, j’étais enceinte. (…) Quand on l’a su, on a trop rigolé (…) Ma grossesse se passe super bien. J’ai des nausées, je me sens ballonnée le soir. (…) Je suis très fatiguée, mais je tiens le coup.«

Bon courage à elle en tout cas. A votre avis, babygirl ou babyboy en vue ?

